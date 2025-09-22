Este lunes, autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas presentaron en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados el plan de obras previsto para el departamento de Colonia en este quinquenio.

El plan incluye la doble vía en la ruta 1 entre las rutas 22 (radial Tarariras) y 50 (entrada a Estanzuela y Semillero), el bypass de Rosario con puente sobre el arroyo Colla, la conexión de la ruta 97 entre la 21 y la 12, y la rehabilitación de la ruta 21 en el tramo entre Carmelo y la ruta 1.

Las obras anunciadas generaron conformidad en los distintos legisladores de ese departamento, que, en sus redes sociales, aclararon que otras obras demandadas por la población también podrán concretarse en este período, más allá de que no estén incluidas en el presupuesto original.

Previo a la presentación de ese plan en el Parlamento, la ministra Lucía Echeverry mantuvo encuentros con los tres diputados por Colonia – Cecilia Badín (Frente Amplio), Nibia Reisch (Partido Colorado) y Mario Colman (Partido Nacional), quienes le trasladaron las distintas prioridades al respecto.

Para la diputada Badín, “el presupuesto nacional trae soluciones concretas para la gente de Colonia”. En un comunicado de prensa la diputada frenteamplista valoró que el plan de inversiones del MTOP a lo largo de este quinquenio “es superior a 2.000 millones de dólares y apunta a garantizar un desarrollo más equilibrado del país, integrando las zonas productivas y turísticas de Colonia con el resto del territorio”. “Cada kilómetro de ruta y cada puente nuevo representan más seguridad para nuestros vecinos, más oportunidades para nuestros productores y emprendedores y más futuro para nuestros jóvenes”, aseguró.

No obstante, ese programa no contiene obras largamente demandadas por la población coloniense, como la extensión de la doble vía de la ruta 1 hasta Colonia del Sacramento o la solución a los desbordes de agua en la ruta 61, en Picada Benítez, próximo a Nueva Helvecia, ni la reparación de la ruta 51, que conduce a la cadena de playas ubicada en la zona este del territorio coloniense.