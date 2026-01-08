Este jueves, el Centro Coordinador de Emergencia Departamental (Cecoed) se reunió en el salón de actos de la Intendencia de Colonia para intercambiar acerca de varios temas de actualidad que mantienen cierta preocupación en los funcionarios y la sociedad coloniense.

Presidido por el intendente coloniense, Guillermo Rodríguez (Partido Nacional), estuvieron presentes el coordinador del Cecoed y director de Obras de la comuna, Gonzalo Santos, la directora departamental del Ministerio de Salud Pública (MSP), Silvia Berardo, el jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, la secretaria general de la comuna, María Belén Rico, y la directora departamental del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Patricia Aguiar, entre otras autoridades.

Ante los medios de prensa locales, Rodríguez comentó que “hay un claro déficit hídrico que aqueja a la región y al departamento principalmente”. En esa línea, Santos agregó que “se le sigue proveyendo agua potable para consumo humano a las familias que así lo requieran, como se ha venido desarrollando todo el año”, pero “con un notorio aumento dada la época del año”.

Además, el director de obras y coordinador del Cecoed dijo que la Intendencia de Colonia “continúa asistiendo a los productores que solicitan ayuda en las limpiezas de tajamares”, así como “el incremento de asistencia en áreas urbanas”.

En ese sentido, Aguiar expresó que “se está monitoreando permanentemente la situación de los suelos, en base a datos científicos y a la información del Ministerio de Ambiente sobre el porcentaje de agua”.

La funcionaria del MGAP confirmó que “la próxima semana se comunicarán acciones concretas de apoyo a los productores, como es el caso de Agua para el Desarrollo y la posibilidad de algunas contemplaciones tributarias”.

Casos de erupciones cutáneas en las costas colonienses

Tal como informó la diaria, durante el primer fin de semana del año, varias personas que se acercaron a las costas del río Uruguay consultaron en distintos centros hospitalarios del litoral a raíz de un cuadro de erupción cutánea pruriginosa, sin fiebre ni otros síntomas asociados.

En lo que respecta al departamento de Colonia, bañistas de las costas de Carmelo y Nueva Palmira consultaron a raíz de lo sucedido, pero además, según estableció Berardo esta mañana en conferencia, se reportaron casos aislados en las playas de Santa Ana y Blancarena.

En ese sentido, la directora de Salud del departamento expresó que los estudios llevados adelante por la Dirección de Bromatología de la intendencia “determinaron que las aguas analizadas están aptas para baños”, y agregó que desde la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) “se prosigue con estudios exhaustivos al respecto”.

Sobre este tema, la comuna coloniense emitió un comunicado expresando que de las muestras extraídas en las playas afectadas, “los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados no determinaron la presencia de microorganismos indicadores de contaminación fecal, en particular coliformes termotolerantes, en concentraciones que superen los límites establecidos en la normativa vigente y en los decretos aplicables”.

Entre los análisis complementarios de las muestras derivadas al laboratorio de la Dinacea que ya han sido realizados, “se incluye la evaluación microscópica de carácter hidrobiológico/biológico, orientada a la identificación de organismos, estructuras biológicas u otros componentes relevantes del ecosistema acuático”, agrega la nota.

Hasta el momento, dicho análisis “no ha permitido establecer una asociación concluyente entre los eventos reportados y la presencia de un agente biológico específico”.

La intendencia comunicó que “se están desarrollando análisis de mayor complejidad, incluyendo estudios ecotoxicológicos y análisis de ADN ambiental (EDNA)”, por parte del Ministerio de Ambiente.