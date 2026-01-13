El astrofotógrafo y divulgador astronómico de Colonia del Sacramento Federico Fefo Bouvier fue seleccionado por la NASA para presenciar el lanzamiento del vuelo de Artemis II, misión que, después de 50 años, marcará el regreso de humanos al espacio profundo.

El programa tiene como objetivo volver a la Luna tras más de medio siglo; en ese marco, la agencia espacial trabaja desde hace varios años en este proyecto. En noviembre de 2022 se hizo el lanzamiento de un cohete no tripulado, con el fin de probar la nave Orión –así es su nombre– tanto en el despegue como en el regreso a la atmósfera terrestre.

La segunda parte del programa tendrá como objetivo enviar a cuatro astronautas y desarrollar un sobrevuelo alrededor del satélite, pero sin descenso, algo que quedará pendiente para una tercera etapa.

Hace algunas semanas, la NASA abrió una convocatoria para seleccionar a 50 comunicadores y divulgadores de astronomía y fotógrafos de todas partes del mundo, para viajar al Centro Espacial Kennedy y presenciar el lanzamiento de Artemis II.

En diálogo con la diaria, Bouvier expresó que se postuló “sin muchas expectativas”, pero cuando supo que había quedado seleccionado entre esas 50 personas, sintió “una tremenda emoción y alegría”.

Bouvier ha sido destacado en varias oportunidades por el organismo estadounidense por sus imágenes con distintos hitos de la astronomía, por ejemplo, una lluvia de meteoros captada en un campo en Soriano o “El ñandú en la Vía Láctea”, retratado en Cabo Polonio junto a una ilustración de Alfonso Rosso.

“Creo que el trabajo realizado a lo largo de estos años y el reconocimiento que me han devuelto desde la NASA han sido cosas que seguramente hayan ayudado a que me tengan presente para la selección”, reconoció el astrofotógrafo.

La primera oportunidad de despegue “es desde el 6 de febrero hasta el 11, y luego hay ventanas en marzo y abril”, explicó. “Mi viaje está pensado para todo lo que tiene que ver con el lanzamiento”, pero además “conoceremos el centro espacial, tendremos encuentros con técnicos especializados, y algún otro recorrido”, indicó Bouvier.

Con respecto a la misión, el fotógrafo coloniense señaló que “hay muchos factores que pueden hacer que se retrase la misión, entre ellos, los técnicos y climáticos”. Sobre lo primero, Bouvier explicó que “la NASA continúa haciendo pruebas, y seguramente lo haga hasta los días previos al despegue”. En relación con el clima, dijo que siempre tiene que cooperar, y continuó: “El día que se lance la misión, que será de unos diez días aproximados, debe estar previsto el regreso, dado que la nave Orión no aterriza y cae sobre el océano”. En ese sentido, “el mar debe estar calmo para que la operación de rescate de los tripulantes pueda hacerse sin problemas”.

Nuevo documental

Durante estos años, Bouvier ha venido desarrollando una divulgación constante de la astronomía en suelos y cielos uruguayos, pero también de otros países del continente. “Últimamente estoy avanzando muy fuerte en la divulgación de esta ciencia”, que es algo que “me interesa mucho, para que mi trabajo no sólo sea una foto linda de un cielo nocturno, sino que cuente y comunique algo más”.

En ese aspecto, el año pasado Bouvier recorrió grandes observatorios del norte de Chile, y sobre esa base realizó el documental Astronomía en Chile: ciencia y cosmovisión bajo cielos profundos, que fue presentado a fines del año pasado en el Planetario de Montevideo y se estrenará el jueves 22 de enero en su canal de Youtube.