Posiblemente sobre el cierre de esta semana en la Junta Departamental de Colonia se desarrollará una sesión para analizar la propuesta de pagos presentada por la empresa +Colonia para saldar las deudas por “contraprestaciones por concepto de retono de valorizaciones” de las tierras en las cuales lleva adelante un mega proyecto inmobiliario en la zona del El Calabrés, en el ingreso a Colonia del Sacramento. El monto de esa deuda asciende a 1,7 millones de dólares, y debió haber sido cancelada a fines del pasado año. Ahora, la nueva propuesta pospone hasta 2030 la cancelación de esas obligaciones, a través de pago de cuotas anuales. La propuesta presentada por la empresa, y avalada por el ejecutivo comunal, está siendo analizado por las comisiones de Hacienda y de Legislación de la Junta Departamental.

Esta situación fue analizada en el marco de un llamado a sala que la junta coloniense efectuó al intendente Guillermo Rodríguez (Partido Nacional) que se desarrolló el 23 de diciembre a pedido de la bancada del Frente Amplio (FA). Ese día Rodríguez concurrió al deliberativo comunal acompañado por la directora de la Dirección de Jurídica, Soledad Pérez, y el director de Planificación y Ambiente, Miguel Asqueta. Allí, estos funcionarios anunciaron que la empresa había presentado una nueva fórmula de pago a la comuna, que debería ser aprobada por la junta.

Según el proyecto de refinanciación enviado por el ejecutivo comunal a los ediles, los promotores de + Colonia plantearon el pago de cuotas anuales y progresivas: 150 mil dólares en 2026, 250 mil dólares en 2027, 350 mil dólares en 2028, 400 mil dólares en 2029 y 594.312 dólares en 20230

La refinanciación de esa deuda no incluye ningún tipo de multas por atraso, algo que debería ser revisado y “poner en un plano de igualdad con el resto de los contribuyentes” ya que “cualquier vecino que incurra en una falta de pago con los tributos municipales debe hacer frente a multas cuando se atrasa”, según expresó el edil frenteamplista Martín Collazo a la diaria.

Asimismo, Collazo cuestionó el accionar del ejecutivo comunal en este proceso. “Está constatado por la Intendencia y aceptado en la Junta Departamental de que desde febrero de 2025 hay incumplimiento al pago de las obligaciones económicas que había asumido + Colonia” y “si no fuera por un grupo de vecinos [por el colectivo No a +Colonia] que tomó conocimiento de esto y puso el tema sobre la mesa, así como por la prensa que actuó con celeridad, al igual que el FA también, no estaríamos viviendo ahora esta renegociación porque hasta que no se puso sobre la mesa el tema públicamente, la Intendencia no tenía conocimiento de la omisión, o, en el peor de los casos, tenía conocimiento y no había hecho nada”.

En relación al plan de pago propuesto por la empresa y respaldado por el ejecutivo comunal, Collazo expresó que “se difiere el pago, se refinancia, pero es absolutamente la misma suma que se había acordado por el contrato original” y “no se cobran ni intereses mensuales como ocurre con cualquier otra deuda, ni se cobra un recargo por mora”. Debido a ello, la bancada del FA “está estudiando algunas cosas para proponer al respecto”, porque “en esta negociación donde se refinancia el pago de 12 meses a 5 años y sin cobrarse un peso por concepto de intereses o por concepto de recargo por mora, te diría que es absolutamente excepcional”, adelantó Collazo.