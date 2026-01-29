En una conferencia de prensa, este miércoles Paulo Costa, jefe de Policía de Colonia, presentó los resultados del operativo Ñandubay, desarrollado en ese departamento entre el 13 y el 26 de enero. En ese encuentro también participaron el director de Tránsito de la Intendencia de Colonia y exjefe de Policía de ese departamento, Johnny Diego, y el jefe regional de Policía Caminera, Ruben Ascarate.

Más allá de los datos sobre incautaciones de vehículos, multas y detenciones que generó ese operativo, los funcionarios reflexionaron acerca de las distintas problemáticas que inciden en la siniestralidad vial, que el año pasado arrojó 36 víctimas fatales en ese departamento.

Costa destacó que el operativo Ñandubay estuvo “centrado en la incautación de motocicletas, por las consecuencias que tienen en el tránsito, como los caños de escape ruidosos o motos que han sido robadas”, y destacó la articulación entre la Jefatura de Policía de Colonia y la comuna de ese departamento.

El jefe de Policía detalló que “las zonas más conflictivas del departamento de Colonia han sido Carmelo y Colonia del Sacramento” en esa temática.

Además, Costa advirtió que las picadas de motos “son un problema estructural”, que responden “a distintas motivaciones de la gente”, especialmente por “gurises, adolescentes, que desarrollan comportamientos que no son razonados por ellos”, que requieren otro tipo de abordaje “más allá de la fiscalización y de la persecución penal”.

Asimismo, el funcionario lamentó que existan comercios que venden motocicletas y “no exigen libreta de conducir ni la compra de un casco habilitado” a los clientes, a pesar de que esos requisitos están presentes en la normativa vigente.

El funcionario destacó que las fiscalizaciones “generan cambios de comportamiento en un sentido positivo, que se hacen visibles en la comunidad”. “Nosotros destacamos la importancia del trabajo en conjunto, que da resultados”, por lo cual se extenderán a lo largo del presente año, expresó Costa, y añadió que “para nosotros es muy importante que se cumpla con la normativa vigente, porque todos queremos volver a casa”, resumió Costa. Por su parte, el exjefe de Policía de Colonia y actual director de Tránsito de la comuna coloniense, Johnny Diego, tras resaltar “la idoneidad” de las actuales autoridades de la Unidad de Seguridad Vial (Unasev), enfatizó la necesidad de “sacar normas que sean más severas que las actuales”. “Nadie quiere ser malo, esa es la realidad, y mientras nadie quiera ser malo, vamos a tener más muertes y robos de motos”, sentenció.

El funcionario reclamó la instrumentación de “normas que sean más severas que aquellas con las cuales estamos trabajando”, porque “no damos abasto, y los resultados no se ven, porque hay que hacer otras cosas”. “La innovación tiene que hacerse con la legislación, porque nosotros hacemos lo que la norma permite”, insistió.

Los detalles

El operativo Ñandubay se desarrolló entre el 13 y el 26 de enero. En ese período, se realizó el control de 359 motocicletas, de las cuales fueron incautadas 106. Se registraron 84 contravenciones, 11 espirometrías positivas y la detención de una persona.

Las incautaciones de vehículos se realizaron por los siguientes motivos: carecer de libreta de conducir (22 casos), carecer de libreta de propiedad (21) y carecer de chapa matrícula (40).