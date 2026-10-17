Con 3.000 personas en las gradas, reabrió el histórico Frontón del Real de San Carlos

Yamandu Orsi y Guillermo Rodríguez, durante la reinauguración del Frontón de Pelota Vasca del Real de San Carlos, el 16 de octubre.

“Ninguna obra es importante si después no es para la gente”, afirmó el intendente Guillermo Rodríguez en el acto, al que asistió Orsi; la recuperación del edificio coincidió con el inicio del XX Campeonato Mundial de Pelota Vasca.

El histórico Frontón de Pelota Vasca del Real de San Carlos, construido en 1910 a instancias del desarrollador Nicolás Mihanovich, volvió a abrir sus puertas este viernes, en una jornada que reunió a unas 3.000 personas en las gradas y marcó el comienzo de una nueva etapa para uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de Colonia del Sacramento. La reapertura coincidió con la inauguración del XX Campeonato Mundial de Pelota Vasca, en la modalidad Jai Alai, con la participación de delegaciones internacionales.

La ceremonia contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi; el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez; el presidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca, Xavier Cazaubón, los ministros de Turismo y de Ganadería, Pablo Menoni y Alfredo Fratti, entre otras autoridades nacionales, departamentales e internacionales.

En un breve diálogo con los medios presentes, Orsi recordó su vínculo con el lugar y señaló que había concurrido al Frontón cuando era estudiante de liceo. “Nunca pensé en poder llegar a ver este deporte en Uruguay”. Orsi también destacó la trayectoria de esta disciplina en el país. “Hay una vieja tradición de mucho juego de pelota en todo el país, fundamentalmente en el interior”, por lo cual “lograr levantar este edificio, que es una joya, es un orgullo”, expresó.

Uno de los momentos centrales del acto fue la proyección audiovisual Yo soy el Frontón, un video mapping en el que una voz que representaba al propio edificio narró su historia.

Reinauguración del Frontón de Pelota Vasca del Real de San Carlos, el 16 de octubre. Foto: Ignacio Dotti

En tanto, Rodríguez manifestó su satisfacción por la concreción del proyecto y agradeció a las instituciones, equipos técnicos y trabajadores que participaron en la restauración. También destacó que la obra se financió íntegramente con recursos propios de la Intendencia de Colonia.

Rodríguez señaló que el objetivo es que el edificio pueda ser aprovechado por la población del departamento y que su funcionamiento contribuya a generar oportunidades de trabajo. Las condiciones meteorológicas adversas impidieron que gastronómicos, artesanos, emprendedores y artistas desarrollaran todas las actividades previstas en el entorno del Frontón durante la jornada inaugural.

Además, Rodríguez, vinculó la reapertura del Frontón con la recuperación de un espacio que “forma parte de su propia historia y de la memoria deportiva del departamento”. El jefe comunal recordó su vínculo con la pelota vasca desde la infancia, cuando acompañaba a su padre a distintas canchas, y señaló que durante años imaginó la posibilidad de recuperar el edificio del Real de San Carlos.

La concreción de ese proyecto, sostuvo, fue posible gracias “al trabajo conjunto de funcionarios municipales, equipos técnicos, trabajadores de la construcción e instituciones que compartieron el objetivo de devolverle actividad al histórico escenario”. En ese sentido, agradeció especialmente a la Comisión Pro Frontón y a la Escuela de Artes y Oficios Patrimoniales Manuel Lobo, cuyo trabajo vinculó con la formación práctica y la construcción de un sentido de pertenencia hacia los espacios públicos.

Rodríguez también destacó que la recuperación del edificio no debe agotarse en la restauración de su estructura. La intención de la Intendencia es que el Frontón vuelva a cumplir una función deportiva, pero que también pueda albergar otras disciplinas, actividades culturales y propuestas sociales, con una programación que convoque tanto a los habitantes del departamento como a visitantes de otras regiones.

“Ninguna obra es importante si después no es para la gente”, planteó el intendente, al explicar el sentido que su administración busca dar a las inversiones públicas. Rodríguez expresó que “el desafío consiste en que los espacios recuperados tengan un uso efectivo, generen oportunidades y contribuyan al desarrollo de las comunidades”.

El jefe comunal subrayó, además, que la obra fue financiada íntegramente con recursos propios de la Intendencia, a los que definió como recursos genuinos de la población de Colonia. También convocó a mantener la coordinación entre los gobiernos nacional, departamental y local, sin anteponer las diferencias políticas a la concreción de proyectos de interés colectivo.

La recuperación del Frontón se inscribe, en su visión, en una apuesta más amplia por revitalizar el patrimonio del Real de San Carlos y su entorno. En esa línea, adelantó que la Intendencia trabaja junto con el Ministerio de Educación y Cultura para gestionar la incorporación de la antigua usina de UTE al conjunto de espacios destinados a actividades educativas, culturales y sociales.

Inicio del XX Campeonato Mundial de Pelota Vasca, en el Frontón de Pelota Vasca del Real de San Carlos, el 16 de octubre. Foto: Ignacio Dotti

Finalmente, entre los actores reconocidos por el jefe comunal estuvieron la Comisión Pro Frontón, encabezada por Julio Castrillo; la Escuela de Artes y Oficios Patrimoniales Manuel Lobo; las distintas direcciones de la Intendencia; la empresa constructora Conami y el arquitecto Walter Debenedetti, responsable del proyecto de restauración. Rodríguez también recordó el impulso que dio a la iniciativa la anterior administración departamental, encabezada por Carlos Moreira.

Por su parte, Xavier Cazaubón, sostuvo que preservar el patrimonio no significa aferrarse al pasado, sino construir futuro sobre raíces sólidas. En ese sentido, consideró que la recuperación del Frontón permitió rescatar una parte de la memoria colectiva y de la identidad deportiva de la región.

El Mundial abrió una nueva etapa

La reapertura tuvo como marco el inicio del XX Campeonato Mundial de Pelota Vasca, que se disputa hasta el 20 de octubre. Tras el acto protocolar, las delegaciones participantes desfilaron con sus estandartes y banderas, acompañadas por escolares de centros educativos de Colonia del Sacramento.

La ceremonia incluyó también la exhibición de un registro audiovisual sobre el proceso de restauración y la presentación de los trabajos ganadores del concurso escolar de artes visuales “Frontón de Pelota Vasca: una mirada en collage”.

Luego del saque inaugural, realizado por el excampeón mundial de cesta punta y vicepresidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca, Eric Irastorza, se disputaron los primeros encuentros del campeonato: España frente a Euskadi y, posteriormente, Francia ante Estados Unidos.