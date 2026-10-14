Cuerpos en tránsito: documental sobre mujeres privadas de libertad se proyectará en Colonia del Sacramento, este viernes

El cine foro será en el teatro Bastión del Carmen, con la presencia de la directora Victoria Giménez. La entrada será libre y gratuita.

El documental uruguayo Cuerpos en tránsito, dirigido por Victoria Giménez, se proyectará este viernes, a las 19.30, en el Centro Cultural Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento. La actividad, organizada por Familias Presentes, contará con la presencia de la realizadora y propondrá un espacio de intercambio y reflexión sobre el encierro, los derechos humanos y las posibilidades de creación artística.

La película, estrenada en 2026 y con una duración de 71 minutos, sigue la experiencia de un grupo de mujeres privadas de libertad en una cárcel de Montevideo que participa en un taller de prácticas artísticas. A través del juego y la creación colectiva, las participantes comparten recuerdos, afectos, conflictos y sueños, mientras construyen vínculos y encuentran nuevas formas de expresión en un contexto marcado por el encierro.

La propuesta busca acercarse a las historias de las protagonistas sin reducirlas a su condición de presas. El documental pone el foco en sus experiencias singulares y en las posibilidades que abre el proceso creativo, sin dejar de mostrar las violencias estructurales que atraviesan sus vidas y que el sistema penitenciario puede reproducir y profundizar.

Giménez es realizadora audiovisual, fotógrafa y docente. Su trabajo aborda cuestiones vinculadas con la memoria, el cuerpo y el territorio, y explora el arte como herramienta de expresión y resistencia en contextos de encierro y exclusión. Cuerpos en tránsito es su primer largometraje.

La proyección en Colonia estará acompañada por un cine foro, pensado como una instancia para compartir preguntas y reflexiones a partir de la película y de las problemáticas sociales que plantea.