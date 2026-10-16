Dos comparsas colonienses clasificaron para el desfile de Llamadas 2027

Eco de Tambores, de Carmelo, y Rosario 250, de la ciudad homónima, fueron seleccionadas para participar en el tradicional desfile por Isla de Flores que se desarrollará el 5 y 6 de febrero.

Las comparsas Eco de Tambores y Rosario 250 representarán al departamento de Colonia en el Desfile Oficial de Llamadas de Montevideo 2027, luego de superar la instancia de pruebas de admisión que se llevó a cabo el pasado fin de semana en el Prado de la capital del país.

Entre sábado y domingo, un total de 32 comparsas recorrieron la avenida Delmira Agustini, desde Buschental hasta León Ribeiro, en busca de un lugar en el principal evento del candombe uruguayo. Finalmente, 23 agrupaciones consiguieron la clasificación.

Pablo Torres, fundador y director responsable de Eco de Tambores, expresó, en diálogo con la diaria, que “hay una satisfacción enorme en todo el equipo” por alcanzar este objetivo una vez más. “Muy contentos de poder estar una vez más en las Llamadas en representación de Carmelo y del departamento”, valoró Torres, y añadió que esta “será la tercera participación del colectivo”.

El carmelitano destacó “el esfuerzo que implica llegar a esta instancia” y sostuvo que el camino “requiere un importante compromiso de todos los integrantes”. “Es muy sacrificado para todos nosotros, no se llega fácil, y es por eso que la satisfacción se multiplica y se celebra mucho”, manifestó Torres.

La agrupación ya trabaja en la preparación de las próximas presentaciones. El calendario será exigente, debido a la cercanía entre las distintas celebraciones, dijo Torres. “Comenzamos con las Llamadas de Colonia el 30 de enero, seguimos con Montevideo y luego Durazno, todas muy cerca en las fechas”, explicó Torres, quien agregó que actualmente se encuentran “en una etapa de ensayos y preparación, con el objetivo de llegar de la mejor manera a cada desfile”.

Por su parte, Germán Suárez, director responsable de Rosario 250, destacó la alegría de haber conseguido la clasificación por segundo año consecutivo para las Llamadas montevideanas. “Estamos muy contentos y orgullosos de haber cumplido este objetivo, de estar por segundo año consecutivo clasificados”, expresó, en diálogo con la diaria. Además, valoró el nivel de las agrupaciones del interior y el trabajo que llevan adelante para acceder a esta instancia. “Reafirma el potencial de trabajo que hay en el interior; hay muy buenas comparsas y muy buenos equipos de trabajo que buscan su lugar en este desfile”, comentó.

Fundada en agosto de 2022, Rosario 250 volverá a participar en el evento más importante del país en materia de candombe. El director señaló que “el resultado es fruto del trabajo, el esfuerzo y el sacrificio de quienes integran la comparsa”.

De cara a 2027, la agrupación tendrá un breve receso de ensayos para comenzar a diagramar los preparativos de la próxima edición. En ese proceso, Suárez subrayó “la importancia de la organización económica para sostener el proyecto y presentar una propuesta artística a la altura de la competencia”.

Las 23 comparsas clasificadas 1. La Nueva Escuela - 1.367 2. Samburu Morán - 1.335 3. Malanque - 1.318 4. La Mazumba - 1.277 5. La Gozadera - 1.249 6. Lonjas de San Marcos - 1.226 7. La Generación Lubola - 1.215 8. La Josefina - 1.206 9. La Negra - 1.191 10. Eco de Tambores - 1.182 11. Kimbundu - 1.175 12. La Dionisio Díaz - 1.159 13. Ubuntu - 1.158 14. Hay Q'Darle - 1.158 15. Lonjas de Inve - 1.157 16. Fortaleza Candombera - 1.149 17. Rosario 250 - 1.141 18. CLB Lonjas de Belgrano - 1.137 19. Lonjas de Vera - 1.129 20. Makondo - 1.122 21. Hechiceros - 1.117 22. El Sonar - 1.098 23. La Nueva Z Candombe - 1.073.