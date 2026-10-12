El sábado 17 se desarrollará una nueva edición de la Fiesta de las Antorchas en La Paz CP

La celebración combina la memoria de la emancipación valdense con una tradición que lleva más de medio siglo. Habrá desfile, feria gastronómica y artesanal, fogón y espectáculos musicales.

Cada 17 de octubre, las calles de La Paz CP se iluminan con cientos de antorchas en una celebración que, desde hace más de 55 años, convoca a vecinos y visitantes de distintos puntos del país y del exterior. La Fiesta de las Antorchas se ha convertido en uno de los acontecimientos más característicos de esta localidad del departamento de Colonia, donde la memoria de la historia valdense se mantiene viva a través de una tradición colectiva.

El origen de los festejos se remonta a 1958, cuando, en el marco del centenario de la fundación de La Paz, un grupo de jóvenes decidió recorrer la plaza del pueblo con antorchas encendidas. La iniciativa retomaba una antigua costumbre de los valles del Piamonte, en Italia, donde cada 17 de febrero se encendían fogones para conmemorar la emancipación de los valdenses, cuya libertad civil había sido reconocida en 1848.

Con el paso de los años, aquella primera marcha fue creciendo hasta convertirse en una celebración que identifica a la localidad. La dictadura (1973-1985) interrumpió la continuidad anual de la actividad, que se retomó tras el retorno de la democracia y volvió a convocar a un número creciente de participantes.

Actividades para celebrar

La programación comenzará el sábado 17 de octubre, jornada central de los festejos. Al amanecer repicarán las campanas de las iglesias evangélica valdense y católica y se colocarán ofrendas florales en los monumentos de la plaza Doroteo García.

A las 11.00 se desarrollará en ese espacio la actividad Un pueblo, una historia y una tradición, junto con una feria gastronómica y artesanal. Más tarde, desde las 14.30, la Escuela del Hogar ofrecerá una exposición y venta de waffles y otros platos.

El momento central llegará al caer la tarde, con el encendido de la antorcha en el monumento Sembrando fe y libertad. A las 20.00 comenzará la preparación de las antorchas de quienes participen de la celebración, mientras que el desfile está previsto para las 21.00. La actividad cuenta con declaraciones de interés municipal, departamental y de interés turístico nacional.

Al finalizar la marcha, los participantes compartirán un fogón comunitario, con música a cargo de los grupos Postales y Los de acá.

Los festejos seguirán el domingo 18, a las 20.00, con el Festival Aniversario, que tendrá las actuaciones de Anahí y Los del Alba y de Catherine Vergnes. La agenda se completará el miércoles 21, a las 18.00, con una clase magistral a cargo de Facundo Amestoy en la Escuela del Hogar.