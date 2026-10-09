En el primer semestre del año, Colonia recibió 25% menos de turistas que en el mismo período de 2025

Pese a la caída en la cantidad de visitantes, el gasto promedio por turista aumentó 27,5% y la estadía media pasó de 3,4 días a 3,9 en 2026.

Durante el primer semestre de este año, el departamento de Colonia recibió 25% menos de turistas en comparación con el mismo período del año pasado, según un informe sobre Turismo Receptivo desarrollado por el Ministerio de Turismo (Mintur).

De acuerdo con los datos analizados, entre enero y junio llegaron al departamento 191.152 visitantes, mientras que en los primeros seis meses de 2025 se habían registrado 253.861, lo que representa una caída relevante en cantidad de personas.

Sin embargo, la reducción en el número de visitantes no se trasladó en la misma proporción al gasto turístico total. El informe detalla que, durante el primer semestre de 2026, el gasto alcanzó los 59,7 millones de dólares, frente a los 62,2 millones registrados en 2025. La variación interanual fue negativa en un 4%, una diferencia considerablemente menor a la caída de visitantes.

Uno de los datos más destacados es el incremento del gasto promedio por persona. En el período de 2026, cada visitante gastó aproximadamente 312 dólares, frente a los 244 registrados el año anterior, lo que corresponde un aumento del 27,5%.

Con relación a la duración de los visitantes en el departamento, la estadía promedio pasó de 3,4 días en el primer semestre de 2025 a 3,9 días en 2026.

El informe del Mintur, desarrollado de manera trimestral, destaca la disminución de visitantes tanto en el primer trimestre como en el segundo. Entre enero y marzo de 2026, Colonia recibió alrededor de 98.838 visitantes, un 26,2% menos que en el mismo trimestre de 2025, cuando se habían contabilizado unos 133.962.

En ese primer trimestre también se registró un incremento de la estadía promedio, que pasó de 3,7 a 4,6 días. Por su parte, entre abril y junio de 2026 llegaron aproximadamente 92.314 visitantes, frente a los 119.899 del segundo trimestre de 2025. La caída interanual fue del 23%. La estadía promedio se mantuvo prácticamente estable, en torno a los 3,2 días.

“En 2025 hubo un componente alto de excursionistas”

Para el director Nacional de Turismo, Cristian Pos, el 2025 “fue un año excepcional”. En diálogo con la diaria, Pos destacó también la comparativa con los datos registrados durante 2024. Según los datos del Mintur, entre enero y junio de 2024, llegaron al departamento 165.228 visitantes. Además, se tuvo un gasto promedio de 208 dólares por visitante y la duración de la estadía fue de 2,8 días.

Al analizar los números, señaló que “este primer semestre se asemeja más a la estadística del departamento”, dado que, el año pasado “sucedieron varias cosas que hicieron que el número de turistas que llegaron a Colonia se dispararan considerablemente”.

En ese sentido, el jerarca explicó que durante 2025 “el número de visitantes que llegaron a Colonia tiene un componente alto de excursionistas”.

Respecto al primer semestre de este año, comentó que “hay una franja de clase media de familia que en Argentina perdió poder adquisitivo y no salió a ningún lado a vacacionar”, lo que impactó considerablemente en el volumen total”. “Si analizamos los números de los últimos tres años, vemos que no es una caída catastrófica lo sucedido durante este primer semestre”, explicó.

Una tendencia favorable para la próxima temporada

Los datos del primer semestre muestran dos tendencias simultáneas para el turismo receptivo de Colonia: una reducción significativa en la cantidad de visitantes y un aumento del gasto promedio por persona, junto con una estadía media más prolongada.

En ese sentido, autoridades han destacado “una visión optimista sobre el futuro turístico del departamento de cara a la temporada 2027”. El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, dijo que “el objetivo no debe ser únicamente aumentar la cantidad de visitantes, sino lograr estadías más largas, mayor gasto, más descentralización territorial y actividad durante todo el año”.

Por su parte, durante una recorrida por el puerto de Colonia en el marco de las nuevas obras que se inaugurarán en noviembre, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, dijo que para la próxima temporada estival “hay optimismo, pero se encara con cautela”.

En tanto, Pos añadió que durante los primeros seis meses del año el turismo “creció en todos los mercados menos en Argentina”. En ese sentido, el funcionario sumó otro dato proporcionado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Jefatura de Gabinete de la Nación Argentina: “Los números indican una caída importante con respecto al turismo emisivo de ese país, y eso se nota en casi todos los países de la región, incluyendo a Uruguay”. No obstante, Pos consideró que, según los datos que se manejan, “esa tendencia parece empezar a cambiar de cara al próximo verano”.