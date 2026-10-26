Frente Amplio cuestionó a alcalde de Conchillas por insultos y agravios hacia una concejala

El concejal frenteamplista Ricardo Guido explicó que el origen del conflicto se dio por “cuestionamientos inoportunos” por parte del alcalde, Martín Hernández, a la ANEP .

El viernes 23, la bancada de concejales del Frente Amplio (FA) del Municipio de Conchillas, emitió un comunicado en el que manifestó su “tristeza y preocupación” por situaciones ocurridas en la última sesión pública del Consejo Municipal desarrollada el lunes 19 de octubre.

En el documento, la fuerza política lamentó las descalificaciones realizadas por el alcalde Martín Hernández (PN) hacia la concejala suplente del FA, Paola Hernández, que no se encontraba presente en la sesión para dar su versión de los hechos ni ejercer su derecho a defenderse.

“Creemos que el respeto debe estar siempre presente, especialmente en los espacios públicos e institucionales, donde el diálogo y la responsabilidad deberían ser fundamentales”, expresó la bancada del FA.

Un municipio debutante

En las elecciones departamentales y municipales de 2025, Conchillas votó por primera vez un Consejo Municipal, tras la propuesta realizada por el exintendente Carlos Moreira y la aprobación de la Junta de Colonia durante la administración pasada.

En ese marco, la pequeña localidad fundada por ingleses a mediados de la década de 1880 eligió a Martín Hernández como primer alcalde, alcanzando los 184 votos, tan solo uno más que su correligionaria Gianela Fonte. De acuerdo con los resultados obtenidos en esa elección, el Consejo Municipal quedó conformado por el alcalde y otros tres concejales del PN, y solo uno del FA.

En diálogo con la diaria, Ricardo Guido, concejal titular del FA, explicó que “en este pueblo históricamente en las elecciones presidenciales nuestra fuerza política funciona mucho mejor que en las elecciones departamentales, en donde aparece el caudillismo local”.

En ese marco, “nosotros conformamos un grupo con propuestas que fueron presentadas en la campaña y siguen siendo parte de nuestras ideas de trabajo durante este período”, comentó Guido.

Además del concejal titular, el grupo lo integran los suplentes Paola Hernández, Gustavo Fripp y Dalila Roldán. “Tratamos de participar en todos los temas y tener reuniones semanales”, agregó Guido.

El concejal agregó también que el alcalde “es muy personalista”, aunque destacó que “tiene una capacidad de trabajo imponente; eso no se discute”. Sin embargo, añadió que “siempre le faltó el apoyo político”.

“Hernández tiene una personalidad muy especial, y aunque si bien él ganó por el Partido Nacional, hoy no cuenta con un gran respaldo desde su partido. Nunca ha tenido un apoyo muy explícito desde la intendencia”, consideró Guido.

“Al principio de este período tuvimos muchos problemas dado que al ser la primera vez que Conchillas cuenta con un municipio no teníamos reglamento claro”, indicó Guido y, en ese sentido, el primer año “mantuvimos una gran unión entre todo el consejo, porque había un desafío más grande a afrontar que las visiones internas”.

Durante el último tiempo, “una las inquietudes que llevamos adelante es que el municipio no tiene sede local propia”, comentó, y explicó que hoy funciona en una habitación en donde está la oficina administrativa de la Intendencia de Colonia.

El concejal explicó que a escasos kilómetros del centro histórico de Conchillas se encuentra Pueblo Gil, “que es parte de la localidad y allí la Administración Nacional de Enseñanza Primaria [ANEP] cuenta con un predio de que pretendemos solicitar para la creación de la sede municipal”.

Guido comenzó a trabajar en este tema y se hicieron los trámites con el presidente, Pablo Caggiani, y “llegamos a un acuerdo a que esa área iba a pasar a comodato de la intendencia para ser sede municipal, y revitalizar un espacio que hoy está abandonado”.

La raíz del conflicto

En paralelo al inicio de los trámites con la ANEP, el alcalde nacionalista resolvió involucrarse “más en los temas educativos, algo que nos parece positivo siempre y cuando sean parte de la agenda municipal e involucren a la localidad”, comentó Guido.

El concejal señaló que, a principios de octubre, Hernández concurrió a la escuela rural de Paso Antolín, ubicada a unos kilómetros de Tarariras, fuera de la zona de influencia de Conchillas, y publicó en sus redes sociales un video “bastante agresivo” hacia las autoridades educativas respecto de lo que sucedía en ese centro.

Guido sostuvo que el alcalde utilizó una cuenta de Facebook denominada “Martín Hernández Alcalde Conchillas” para realizar publicaciones con las que varios integrantes del Consejo Municipal no estuvieron de acuerdo. “Como vecino puede solicitar lo que quiere, pero como alcalde no, dado que se metió en un territorio que no le corresponde”, expresó.

El representante del FA recordó que, durante la sesión del 6 de octubre, se plantearon las diferencias con el alcalde y se acordó solicitarle una retractación. En esa instancia, Guido no estuvo presente y fue representado por su primera suplente, Paola Hernández, aunque aseguró que el planteo había sido conversado previamente con los integrantes de su sector.

Posteriormente, Guido y los tres concejales suplentes del FA consensuaron una nota para incorporar al acta de una sesión municipal, con el objetivo de dejar por escrito su disconformidad con la forma en que Hernández había abordado el tema.

Fue en esa instancia cuando el alcalde “reaccionó de manera agresiva y dirigió insultos tanto hacia la concejala suplente que no se encontraba presente como hacia la fuerza política en su conjunto”, afirmó Guido. En esa sesión hubo expresiones “muy fuera de lugar” y señaló que, ante la falta de una retractación, resolvieron emitir un comunicado público.

“Desde nuestro lugar, vamos a insistir en que se retracte, que pida disculpas y que reconozca que actuó mal, tanto frente a ANEP como en la última sesión para con todas las personas de nuestra fuerza política”, concluyó.