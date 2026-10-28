Frigorífico de Rosario concretó envíos a China y prepara la primera exportación de cajas de carne tras recuperar ese mercado

Esta semana, el Parlamento aprobó la extensión del seguro de desempleo para unos 60 trabajadores, mientras alrededor de 140 empleados desarrollan faenas y desosados semanales.

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El lunes 26, el Parlamento aprobó la extensión del seguro de desempleo para trabajadores del frigorífico Rondatel de Rosario.

La medida abarca el pago retroactivo de agosto y setiembre, que se sumarían al último trimestre del año. Consultado sobre la aprobación del proyecto de ley, Javier Martínez, referente del Sindicato de Empleados de la Industria Frigorífica y Afines (Semar), señaló en diálogo con la diaria que “es una muy buena noticia para los trabajadores que aún la vienen luchando desde afuera”.

“Fueron meses complicados”, indicó Martínez, porque, “en paralelo al inicio de las tareas en la planta industrial, muchos compañeros seguían en sus casas sin cobrar el seguro, ya que el último cobro fue a principio de año”.

Celebramos esta aprobación que, estimamos, alcanzó a unos 60 trabajadores, comentó Martínez. En ese sentido, explicó que “cuando comenzamos el trámite de extensión había cerca de 140 personas, pero muchos compañeros han negociado la salida mediante prejubilaciones, despidos y renuncias, y otras retomaron las actividades nuevamente en la planta”.

Aumento de la producción en la planta

El referente de Semar expresó que alrededor de 140 trabajadores están trabajando en la planta ubicada en Rosario. “Estamos haciendo dos faenas semanales con un promedio de 200 vacunos cada faena”, manifestó. Asimismo, Martínez señaló que a la actividad de faena se suma el trabajo del desosado que se realiza entre tres y cuatro por semana, todo con el mismo personal.

Martínez comentó que “se han enviado dos contenedores de cuarto compensado” hacia China, y agregó que “este jueves sale el primer contenedor de cajas de carne tras la nueva habilitación a ese mercado en agosto”.

“El futuro es alentador”, destacó el referente sindical, ya que, “según la empresa, hay venta de más contenedores con carne para las próximas semanas, y el trabajo con el abasto interno también viene muy bien”.