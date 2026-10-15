Junta de Colonia recibirá a vecinos de asentamiento Las Malvinas de Colonia del Sacramento

La Junta Departamental de Colonia, en sesión desarrollada en la noche del miércoles 14, aprobó anoche una moción presentada por el edil frentamplista Carlos Fernández para recibir a una delegación de vecinos del populoso asentamiento irregular Las Malvinas, ubicado en una céntrica zona de Colonia del Sacramento. La iniciativa propuesta por Fernández también incluye la participación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y de la Intendencia de Colonia.

El pedido realizado por el edil del Frente Amplio (FA) en esta oportunidad se enmarca en las gestiones para encontrar una solución habitacional para las familias de Las Malvinas, cuya situación se ha visto agravada en los últimos días a raíz de las fuertes lluvias registradas en esa zona del país. En esa línea, en mayo, Fernández presentó un pedido de informes a la Intendencia para conocer cuáles eran los terrenos previstos para el posible realojo, qué avances se habían concretado y si existían instancias de coordinación con el Ministerio de Vivienda. En la respuesta remitida a la Junta, a la cual tuvo acceso la diaria, la Dirección de Vivienda de la Intendencia informó que la Dirección Nacional de Integración Social Urbana (Dinisu) había aprobado formalmente el perfil de actuación presentado para el asentamiento. Esa aprobación valida la viabilidad del planteo y habilita el desarrollo de las siguientes etapas del proyecto.

Sin embargo, el informe, actualizado el 9 de setiembre, señaló que el trabajo técnico se encontraba en una etapa de pausa planificada. La explicación de la intendencia fue que, de acuerdo con el orden de prioridades definido entre los organismos, los recursos operativos y financieros estaban concentrados en otros proyectos de regularización del departamento. En particular, se mencionaron las intervenciones en los asentamientos La Vía, de Juan Lacaze; Saravia, de Carmelo; y un sector de La Estación, en Rosario. La intendencia indicó que, una vez completadas esas etapas y consolidados los recursos correspondientes, se retomaría el cronograma de diseño e implementación del proyecto ejecutivo para Las Malvinas. El documento también consignó que, durante una visita de la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, y de la directora nacional de Dinisu al departamento, se había abordado la situación del asentamiento. Según la respuesta oficial, desde el MVOT se manifestó que no había disponibilidad financiera para concretar de forma inmediata un realojo de gran escala que abarcara simultáneamente a todo el asentamiento. Ante ese escenario, ambas instituciones acordaron evaluar la posibilidad de desarrollar el proyecto por etapas, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

Foto: Ignacio Dotti

Los terrenos previstos

En su respuesta al pedido realizado por Fernández, la intendencia detalló los padrones propuestos para el eventual realojo. Entre los terrenos de propiedad departamental se encuentran los padrones 13.964, 12.479, 12.097 y 12.098, mientras que otros cinco padrones —del 13.073 al 13.077— figuraban en proceso de adquisición, ubicados en la zona de El General. La comuna señaló que esos terrenos constituyen la base técnica de la propuesta de integración y relocalización, aunque su inclusión queda sujeta a las evaluaciones finales y las aprobaciones de los organismos competentes. Según ese informe, los padrones considerados estarían en condiciones de contar con los servicios básicos necesarios para construir viviendas.

La discusión por las tierras

La situación de Las Malvinas ya había quedado en el centro de la discusión pública en junio de este año, cuando el MVOT y la Intendencia de Colonia firmaron un convenio marco para coordinar acciones de integración social y urbana en el departamento. En esa oportunidad, la ministra Tamara Paseyro confirmó que el asentamiento no había sido incluido entre las intervenciones previstas en el acuerdo. La jerarca explicó entonces que, para avanzar con un realojo, no alcanza con disponer de terrenos, sino que es necesario contar con suelo urbanizado y apto para desarrollar un proyecto habitacional. Según señaló la funcionaria, al momento de elaborar el convenio, la intendencia no había presentado tierras disponibles con esas características.

Las declaraciones contrastaron con la posición que había expresado el intendente Guillermo Rodríguez, quien reiteró que la comuna estaba dispuesta a aportar terrenos para el traslado de las familias y que, si fuera necesario, contaba con recursos para adquirir nuevos predios. El convenio, de todos modos, dejaba abierta la posibilidad de incorporar otras intervenciones en el futuro. En ese marco, la respuesta posterior de la Intendencia al pedido de informes de Fernández aportó nuevos elementos sobre el proceso: en junio, la comuna informó que había propuesto padrones para el eventual realojo y que Dinisu había aprobado el perfil de actuación del proyecto.

Sin embargo, el informe actualizado en setiembre indicó que el trabajo técnico permanecía “en una pausa planificada”, mientras se priorizaban otras intervenciones habitacionales en el departamento. La Intendencia sostuvo que el proyecto de Las Malvinas se retomaría una vez completadas esas etapas y consolidados los recursos necesarios, y señaló que se evaluaba una ejecución por fases según la disponibilidad presupuestal.