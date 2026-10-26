Mides pagó los salarios adeudados a los trabajadores del Centro de Día de Juan Lacaze, pero sigue sin definirse su reapertura

La cartera saldó deuda con los 11 trabajadores del servicio, que permanece cerrado desde agosto y dejó a 35 usuarios sin atención; no hay novedades sobre la renovación del convenio con el Centro Cadis.

La semana pasada, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) pagó al Centro Cadis de Juan Lacaze el dinero correspondiente a los salarios adeudados a los trabajadores del Centro de Día. El centro permanece cerrado desde el pasado 24 de agosto, según pudo saber la diaria con fuentes de ese ministerio y de la organización no gubernamental. Sin embargo, todavía no hay novedades sobre una posible renovación del convenio que permita retomar las actividades y reabrir el servicio.

El pago comprende los haberes que habían quedado pendientes de los 11 trabajadores del centro, quienes habían denunciado la falta de cobro de los salarios correspondientes a agosto y reclamado respuestas sobre la continuidad del proyecto.

El cierre del servicio, que funciona en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, dejó a 35 personas mayores sin el espacio de atención diaria al que concurrían desde 2018. Los centros de día brindan atención integral a personas mayores de 65 años en situación de dependencia leve o moderada, mediante cuidados especializados, acompañamiento emocional y actividades de socialización orientadas a fortalecer su autonomía.

La situación había tomado estado público la semana pasada, cuando usuarios y trabajadores reclamaron la reapertura del centro y advirtieron sobre las consecuencias de la interrupción de las actividades, tanto para las personas mayores como para sus familias.

En un comunicado, los usuarios señalaron que la falta de este espacio afecta su calidad de vida y repercute directamente en su salud. Los trabajadores, por su parte, denunciaron la pérdida de su fuente laboral y la incertidumbre que atravesaron durante los últimos meses, en un contexto de dificultades para sostener el funcionamiento del servicio.

Consultado entonces por la diaria, el director departamental del Mides en Colonia, Maxi Olaverry, había señalado que el pago de los salarios pendientes se concretaría en los días siguientes y que existían gestiones encaminadas a alcanzar un nuevo convenio. “Ya hay un camino iniciado”, expresó, aunque aclaró que todavía faltaban elementos para brindar precisiones.

Por otra parte, durante la segunda edición de la feria Uruforest, desarrollada en Juan Lacaze, el senador Nicolás Viera manifestó a usuarios afectados que estaba al tanto de la situación y que había mantenido contactos con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, con el objetivo de procurar la reapertura del centro. A su vez, el presidente de la República, Yamandú Orsi, también presente en la actividad, expresó a vecinos de la ciudad que estaba informado sobre el cierre.