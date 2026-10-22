Orsi recorrió feria Uruforest y destacó la inversión en tecnología y las oportunidades que ofrece el sector forestal

“Cuando concurro a estas ferias no dejo de aprender y sorprenderme”, indicó el mandatario, que recorrió gran parte de la extensa feria.

Este jueves se desarrolló la segunda jornada de la segunda edición de Uruforest, la Feria Forestal, del Agro y del Ambiente que se realiza hasta el próximo sábado en el exdepósito forestal de Fanapel en Juan Lacaze, en el departamento de Colonia.

Durante la jornada, que comenzó a las 09.00, decenas de autos se fueron acercando al predio ubicado sobre la ruta 54, a unos 4,5 kilómetros del centro de la ciudad lacazina.

En ese lugar, desde hace siete años, el empresario Juan Pedro Raffo inició el arrendamiento de esa área que comprende unas 75 hectáreas –de las cuales 40 son de monte–, pertenecientes a Jorge Villanueva, exdueño de la industria láctea Colonial-Granja Pocha, cuya planta industrial se encuentra a unos pocos metros de allí.

Lo llamativo de la jornada de hoy fue la llegada del presidente Yamandú Orsi en horas del mediodía, lo que movilizó a muchos de los visitantes a seguir el paso del mandatario. Tras el aterrizaje del helicóptero de la Fuerza Aérea Uruguaya, Orsi se trasladó junto a Raffo en un vehículo eléctrico hasta el ingreso principal del predio.

Allí comenzó la peregrinación del presidente, que visitó varios stands y realizó un recorrido por el extenso predio, observando maquinaria forestal, agrícola y tecnología especializada para distintos trabajos vinculados al área. También tuvo tiempo para acceder a la carpa principal del predio para escuchar algunas de las exposiciones que se desarrollaban en el Foro Forestal Regional, que se realiza de forma paralela a las otras actividades de la feria.

Luego, el presidente hizo una parada en el puesto de Neshal, la empresa de servicios forestales de Raffo. Allí, Orsi utilizó una herramienta especializada para plantación de plantines de eucaliptos. “Esas herramientas se crearon en el país”, comentó Raffo ante la atenta mirada del mandatario.

“No dejo de sorprenderme ante la tecnología”

Antes de retirarse, el presidente fue interceptado por los responsables de la trasmisión que se expandía por la red de altoparlantes ubicada en el predio de la feria. Allí, Orsi expresó: “Sin dudas que me llevo mucho aprendizaje de esta feria. Cada vez que concurro a una feria de este estilo, no dejo de sorprenderme sobre cómo se invierte en tecnología, en mejorar las condiciones de trabajo de la gente que está en la producción, y cómo las empresas nacionales e internacionales colaboran para que la producción local se muestre y se venda”.

A lo largo de las jornadas, una numerosa cantidad de visitantes recorre esta feria, en especial, estudiantes vinculados a profesiones relacionadas con el universo forestal. En referencia a eso, Orsi comentó que “estas ferias tienen mucho de futuro, más allá de que hay una historia atrás, pero si uno mira, hay muchos desafíos y oportunidades”. En ese sentido, dijo que “uno de los desafíos que tengo como presidente es que el país todo se conozca a sí mismo”.

Además, Orsi fue consultado sobre la posibilidad de extender las áreas forestadas en el país, y respondió que “es un tema que está a estudio”.