Proyectarán en Colonia del Sacramento el documental La gran Palestina, este domingo

La gran Palestina reúne testimonios e imágenes de la Franja de Gaza, registrados con la colaboración de fotógrafos palestinos que permanecieron en el territorio. El documental aborda los acontecimientos ocurridos entre enero y marzo de 2025, entre ellos el regreso de miles de personas a sus hogares tras el anuncio del alto el fuego, la reanudación de los bombardeos y el agravamiento de la crisis humanitaria.

La actividad tendrá lugar a las 17.00 en el Club Atlético Barrio Sur, en 18 de Julio 267 bis, en Colonia del Sacramento. La entrada será gratuita y se trata de una convocatoria promovida por el Colectivo de Derechos Humanos de Colonia del Sacramento.

Polémica por la exhibición

En agosto, el Centro de Estudiantes de Información y Comunicación había programado la exhibición del documental La gran Palestina en el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República (Udelar), pero, tras una serie de protestas de legisladores de la Coalición Republicana, iniciadas por el diputado Felipe Schipani, a último momento se decidió suspenderla.

En ese momento, el diputado colorado dio a conocer en redes sociales que había pedido suspender su exhibición al decano Federico Beltramelli. “Acabo de solicitar al decano de la Facultad de Información y Comunicación de la Udelar que suspenda la exhibición de la película La gran Palestina, presentada públicamente como realizada en colaboración con Hamas. La universidad pública no puede ser espacio para la propaganda de un grupo terrorista responsable de la masacre del 7 de octubre de 2023 en Israel. Todo tiene un límite”, escribió en X.

Otros legisladores opositores, entre ellos Gabriel Gurméndez y Gerardo Sotelo, replicaron la solicitud de Schipani. Finalmente, la película fue proyectada en el Cine Universitario de Montevideo.

Rangel tiene una larga trayectoria como director, que incluye los documentales Preludios: las otras partituras de dios (2013), sobre personas en situación de calle en Ciudad de México, y El grito de los coyotes (2016), sobre vendedores ambulantes de esa misma ciudad. La gran Palestina, que se enfoca en las personas que retornaron a Gaza tras el cese del fuego del 19 de enero y quedaron atrapadas tras la reanudación de los ataques del ejército israelí, es la segunda parte de una trilogía que comenzó en 2025 con Gaza, la franja del exterminio.

Entrevistado por Gabriel García Berriel para la revista uruguaya Film, Rangel explicó la relación de la película con las organizaciones palestinas: “La cúpula de Hamas se maneja como ellos deben de manejarse, supongo yo. Y siempre hay estas versiones encontradas de cómo se maneja la organización Hamas como tal. Pero ¿qué es la organización? La base de la organización Hamas es el pueblo de Palestina, son hombres de Palestina que están luchando en su propia tierra contra el quinto ejército más poderoso del planeta; son ellos con los que yo me identifico”.

En ese diálogo, precisó el tipo de trabajo conjunto que llevó a cabo con integrantes de Hamas: “Los dos colaboradores que participaron, y yo me siento muy orgulloso de haberlo logrado, son fotógrafos profesionales que, dentro de Hamas, dentro de los combatientes, ellos ni siquiera portan armas. Su arma es una cámara fotográfica para hacer un registro desde la perspectiva de Palestina”, dijo. Los dos milicianos son parte del equipo de 12 fotógrafos palestinos que trabajó en el documental.

“No justifico lo que hizo Hamas el 7 de octubre de hace tres años; ante cualquier acto de violencia yo siempre estaré en contra. Pero también debemos ver este otro aspecto. Yo veo la necesidad de un documental como este porque los medios masivos del planeta entero hablan solamente del lado israelí. Y Occidente es la versión que tiene. No hay ningún medio que nos hable profesionalmente de la voz palestina”, dijo Rangel a Film.