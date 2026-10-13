Reapertura de Frontón del Real de San Carlos de Colonia con competencias de Mundial de Cesta Punta y tres días de actividades

El histórico edificio tendrá su reinauguración el viernes 16, con la realización de un torneo que reunirá a delegaciones internacionales; además, habrá distintas actividades a lo largo del fin de semana.

El Frontón del Real de San Carlos de Colonia del Sacramento, construido por Nicolás Mihanovih a principios del pasado siglo, volverá a convertirse en un escenario de encuentros deportivos y culturales a partir de esta semana, con la reapertura del edificio en el marco del XX Campeonato Mundial de Pelota Vasca 2026.

En esta oportunidad, el histórico escenario, que se mantuvo inactivo durante varias décadas, será sede del Mundial de Cesta Punta que se disputará desde el viernes 16 al martes 20. Esa modalidad es parte del campeonato mundial que, mayormente, se disputará en Buenos Aires, desde el jueves 15 al sábado 24, en las disciplinas frontball, frontenis, mano, pala corta, pelota cuero, paleta goma, pelota adaptada y xare.

En ese marco, la propuesta marcará la puesta en funcionamiento del edificio inaugurado en 1910 y puesto nuevamente en valor con fondos netamente departamentales, con una inversión que rondó los 200 millones de pesos.

Las celebraciones por la reinauguración se extenderán durante tres jornadas, que tendrán como principal acontecimiento el campeonato mundial de cesta punta, pero además habrá una gran feria sobre la avenida Mihanovich, que contará con plaza de comidas con gastronomía internacional, feria de emprendedores, propuestas recreativas y espectáculos musicales.

Un Mundial en Colonia del Sacramento

Con respecto al Mundial en la disciplina de cesta punta, las delegaciones que participarán en Colonia del Sacramento son España, Francia, Euskadi, México y Estados Unidos. En diálogo con Radio del Oeste, el secretario de la Federación Internacional de Pelota Vasca, Pablo Lambardi, informó que las delegaciones comenzarán a llegar a Colonia el miércoles 14. “En la previa del campeonato se realizarán dos instancias de entrenamiento, mientras que el viernes 16 comenzará la competencia de cesta punta, una modalidad de la pelota vasca conocida también como jai alai”, indicó. El torneo contará con participación masculina y femenina.

Según detalló Lambardi, “unas 46 personas integrarán las delegaciones que llegarán a Colonia, a las que se sumarán visitantes y seguidores que se acerquen para presenciar los partidos”. El dirigente señaló que “existe una gran expectativa por la concreción de una obra que demandó mucho tiempo de trabajo y que ahora recibirá una competencia mundial”. En ese sentido, destacó “la importancia del acontecimiento tanto para Colonia como para Sudamérica”.

Lambardi también consideró como “muy positivo” el movimiento que puede generar el frontón entre Uruguay y Argentina, con la expectativa de que “la actividad deportiva y turística produzca beneficios para ambas orillas del Río de la Plata”. En Buenos Aires, donde se desarrollará gran parte de la actividad vinculada al campeonato, se prevé “la participación de alrededor de 16 delegaciones, que reunirán a unas 500 personas”, comentó Lambardi.

El secretario de la Federación Internacional destacó, además, que Argentina será sede de un Mundial de esta disciplina por primera vez. “El jai alai es un deporte con una tradición y un público específico, que cuenta con numerosos seguidores tanto en Europa como en América”. “La llegada de delegaciones internacionales representa una oportunidad para acercar esta disciplina a nuevos públicos en el departamento”, valoró Lambardi.

“Es una obra del pueblo de Colonia”

El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, expresó su satisfacción por la culminación de los trabajos en el Frontón del Real de San Carlos y destacó que “la obra fue realizada íntegramente con recursos departamentales”.

En una conferencia de prensa realizada en ese edificio, Rodríguez comentó que “es una alegría que culminemos esta obra que pertenece a todo el pueblo coloniense”. El intendente manifestó que las actividades previstas alrededor de la reapertura “buscan que los habitantes del departamento se acerquen a conocer, disfrutar y recorrer el edificio”.

Asimismo, realizó un reconocimiento especial el director de Planeamiento y Patrimonio de la Intendencia de Colonia, Walter Debenedetti, a quien definió como el “padre de la criatura”, y agradeció el trabajo de las numerosas personas que participaron en el proyecto. El jefe comunal sostuvo que la recuperación del frontón “marcará un antes y un después para el deporte del departamento y para el país”.

Por su parte, Debenedetti destacó el valor histórico y comunitario del inmueble, al que definió como “un monumento de la comunidad coloniense destinado al disfrute de la población”. El edificio construido en 1910 mantiene características “que presentaron dificultades durante el proceso de intervención”. Según explicó en una entrevista con Canal 3, “trabajar sobre una construcción de estas características requiere cuidados y soluciones específicas para preservar su valor patrimonial”.

Uno de los objetivos centrales de la restauración “fue que el espacio no quedara limitado a la práctica de la pelota vasca, un deporte que todavía no tiene una presencia extendida en el departamento, sino que pudiera recibir otras disciplinas y espectáculos de nivel internacional”, comentó Debenedetti.

En ese sentido, el director de la comuna destacó que “la cancha se adapta a distintas actividades deportivas y que el edificio cuenta con los servicios necesarios para albergar eventos internacionales”. “La recuperación del frontón apunta a combinar la preservación del patrimonio con nuevos usos culturales, recreativos y deportivos, ampliando las posibilidades de aprovechamiento de una construcción emblemática de Colonia”, finalizó Debenedetti.

Agenda de la reinauguración

La reapertura del Frontón de Pelota Vasca estará acompañada por una agenda de actividades que se desarrollará entre el viernes 16 y el domingo 18.

Viernes 16: comienza la gran feria

Desde las 12.00 se desarrollará una gran feria en la avenida Mihanovich, entre la calle Zitarrosa y la circunvalación de la Plaza de Toros. La propuesta incluirá una plaza de comidas con gastronomía de España, México, Euskadi, Francia, Estados Unidos y opciones criollas. También estará presente el espacio Tierra de Inmigrantes, donde la Intendencia de Colonia exhibirá parte del stand premiado en la Expo Prado 2026.

Ese mismo viernes comenzará el campeonato mundial de cesta punta en el Frontón del Real de San Carlos.

Sábado 17: corrida y espectáculo de tango

La jornada del sábado comenzará a las 10.00 con “La corrida del frontón”, una correcaminata gratuita para todas las edades. La salida será en la intersección de Zorrilla y Mihanovich. Los primeros 300 inscriptos recibirán una remera, cuya entrega comenzará a las 9.00.

Durante la jornada continuará la feria, con la participación de los 13 municipios del departamento de Colonia y las Escuelas del Hogar, que expondrán sus actividades. También estará presente “Colonia está de ferias”, con emprendimientos del departamento. A partir de las 17.00, la Plaza del Frontón recibirá el espectáculo de La Biaba Tango y parejas de bailarines.

Domingo 18: vuelta ciclista y cierre musical

El domingo, a las 8.30, se disputará la primera Vuelta Ciclista del Frontón, organizada por la Federación Ciclista de Colonia. La largada será en Zorrilla y Mihanovich.

La feria y las propuestas gastronómicas continuarán durante la jornada. A las 17.00, la plaza del frontón será escenario de la presentación de la Orquesta Espectáculo de la Intendencia de Colonia, que cerrará la programación musical prevista para el fin de semana.