Tres ministerios e Intendencia de Colonia firmaron convenio para la puesta en valor patrimonial y turística de la Isla San Gabriel

Firma de convenio de cooperación para la puesta en valor turístico de la Isla San Gabriel, el 6 de octubre

El acuerdo apunta a “ordenar su uso público” para poder desarrollar “un turismo de naturaleza responsable y articulado con la comunidad y el sector privado”.

Este martes se firmó un convenio de cooperación entre los ministerios de Turismo (Mintur), Educación y Cultura, Ambiente y la Intendencia de Colonia, para avanzar en la puesta en valor de la Isla San Gabriel, con el objetivo de ordenar su uso público y hacerlo compatible con la protección de sus valores patrimoniales y ambientales.

La iniciativa es impulsada por el Mintur en el marco del Programa de Desarrollo de Destinos Turísticos Emergentes, que se ejecuta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Entre las primeras acciones previstas se encuentra la elaboración de una propuesta para incorporar la isla al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), además del diseño de senderos interpretativos y de una experiencia de visita.

La isla se encuentra frente a la costa de Colonia del Sacramento, y en ese marco, el proyecto busca integrarla a la oferta turística de ese departamento como una propuesta de turismo de naturaleza, náutico y cultural, complementaria al Barrio Histórico, con el objetivo de diversificar las alternativas para los visitantes y generar una mayor permanencia en el destino, algo en lo que vienen trabajando diferentes actores locales y departamentales.

La isla, declarada Monumento Histórico Nacional en 2005, conserva vestigios arqueológicos y reúne ecosistemas insulares de interés para la conservación.

El acuerdo articula las competencias de los organismos nacionales y departamentales vinculados al turismo, el patrimonio y el ambiente, con la participación de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. También incorpora los aportes de actores locales como el Consejo Ejecutivo Honorario de Colonia, la Dirección de Turismo de la intendencia, la Sociedad Ecológica San Gabriel, la Asociación Turística Departamental de Colonia y la Prefectura Nacional Naval.

“Diversificar la oferta turística para Colonia”

En el acto de firma de este convenio, los referentes de las distintas instituciones involucradas destacaron que “el proceso permitirá avanzar en la investigación, planificación, conservación y mejora de las condiciones de acceso a la isla, procurando desarrollar un turismo de naturaleza responsable y articulado con la comunidad y el sector privado”.

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, destacó “la articulación generada” entre organismos públicos y actores del territorio como clave para poner en valor la Isla San Gabriel. Señaló que “el proyecto permitirá combinar desarrollo turístico y conservación, además de diversificar la oferta de Colonia con propuestas de turismo cultural y de naturaleza”.

En tanto, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, remarcó el valor natural de la isla y sostuvo que “el acuerdo permitirá avanzar en su conservación y en un uso público responsable”.

El jerarca comentó que, entre los objetivos principales, “se encuentra la mejora de la infraestructura de acceso, la puesta en valor del patrimonio natural y el análisis de su incorporación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)”.

Por su parte, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, destacó el convenio “como un ejemplo de coordinación entre distintas áreas del Estado”. El funcionario valoró “la dimensión patrimonial de la isla y la importancia de articular con la intendencia, los gobiernos locales y la sociedad civil para transformar la planificación en acciones concretas de protección y puesta en valor”.

El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, agradeció el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno y destacó “el valor histórico, cultural y patrimonial” de la Isla San Gabriel para el departamento. Consideró que “el convenio abre una nueva oportunidad para avanzar en su recuperación y aprovechamiento responsable, en línea con otras iniciativas de conservación y puesta en valor del patrimonio coloniense”.

En tanto, la coordinadora del Programa BID-Mintur, Andrea Schunk, señaló que “el proceso comenzó con un trabajo coordinado durante el último año entre organismos públicos, instituciones locales y organizaciones de la sociedad civil”. En ese marco, se destacó especialmente la tarea que desde hace años desarrolla la Sociedad Ecológica San Gabriel en el cuidado, mantenimiento, limpieza y promoción de la conservación de la isla, así como el aporte de la Fundación Panda a la protección de su patrimonio natural.

Consultada sobre las próximas etapas que se desarrollarán en el proceso de planificación, en diálogo con la diaria, Schunk indicó que en primer lugar se realizará “la contratación de una consultoría que tendrá que elaborar varios productos”, como, por ejemplo, “la propuesta de ingreso al SNAP y el diseño de la experiencia turística”, entre otros.

En estos momentos “estamos en una etapa de evaluación”, añadió Schunk y comentó que “el trabajo llevará aproximadamente unos cinco meses”.