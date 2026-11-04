Realizarán taller sobre salud mental y cambio climático con perspectiva de género en Colonia del Sacramento

La actividad se realizará el 10 de noviembre en la sede de la Udelar de Colonia y forma parte de un ciclo de encuentros territoriales que busca generar insumos para incorporar la salud mental a las políticas climáticas.

El martes 10, en la sede de la Universidad de la República (Udelar) en Colonia del Sacramento, ubicada en los salones del Campus Municipal, tendrá lugar “Pensar las estrategias de salud mental y el cambio climático desde los territorios”, una instancia de intercambio que busca recoger experiencias y perspectivas locales sobre los efectos de las transformaciones ambientales en la salud mental.

El encuentro, que se desarrollará entre las 17.30 y las 20.30, propone abordar esta relación desde una perspectiva de género e interseccionalidad, considerando las diversidades sexuales y de género, generacionales, étnico-raciales, así como las realidades rurales y urbanas, entre otras dimensiones.

La actividad se enmarca en el Plan de Acción en Género y Cambio Climático de Uruguay 2026-2030 (PAGCC UY) y forma parte de un ciclo de cuatro instancias en distintos territorios del país, orientadas a hacer aportes para incorporar la salud mental integral a las políticas climáticas.

El ciclo se desarrolla a partir de un acuerdo entre la Asociación Pro-Fundación para las Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con la participación del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República.

En declaraciones a la diaria, en el marco de la realización de esta actividad en Maldonado, la docente e investigadora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales Soledad Nión Celio, coordinadora de la asistencia técnica, explicó que el objetivo es “generar insumos técnicos y metodológicos para incluir la salud mental integral en la política climática de Uruguay, entendiendo que la salud mental es algo complejo, construido culturalmente y comunitariamente”.

Las huellas del cambio climático en la salud mental

La relación entre las transformaciones ambientales y el bienestar emocional puede expresarse de distintas maneras, desde la pérdida de paisajes y cambios en los ambientes productivos hasta las consecuencias de eventos meteorológicos extremos. Nión Celio señaló que los cambios en los ambientes productivos, los paisajes y la biodiversidad pueden tener impactos emocionales y en la salud mental. Entre las experiencias asociadas mencionó los duelos ecológicos y la solastalgia, un concepto que refiere al malestar que provoca la transformación o pérdida del entorno conocido.

La investigadora también advirtió sobre las consecuencias que pueden tener las inundaciones, los desplazamientos y los daños económicos asociados a fenómenos meteorológicos, con posibles cuadros de ansiedad, angustia o incremento de depresiones. A eso se suman los efectos de las olas de calor, que pueden incidir en la irritabilidad y las violencias, además de sus repercusiones fisiológicas.

Desde esa perspectiva, el abordaje territorial busca contemplar que los impactos climáticos no se experimentan de igual manera en todas las comunidades ni afectan de la misma forma a sus integrantes. La participación de personas con distintas experiencias, trayectorias y condiciones sociales constituye uno de los componentes centrales del ciclo. Los intercambios procuran contribuir a la elaboración de insumos que permitan articular las políticas climáticas con las estrategias de salud mental.

Convocatoria en Colonia

La actividad está dirigida a quienes deseen aportar sus experiencias y opiniones sobre el vínculo entre salud mental y cambio climático, con atención a las distintas realidades sociales, culturales y territoriales.

Las acreditaciones y el café de bienvenida comenzarán a las 17.30, mientras que la actividad se iniciará a las 18.00 y finalizará a las 20.30. El taller tendrá lugar en la Sede Universitaria de Colonia, en el Campus Municipal Suppici, y requiere inscripción previa a través del formulario disponible en línea. Por consultas, se puede escribir a [email protected].

Los resultados del ciclo de talleres serán presentados en 2027, según adelantó Nión Celio.