En la noche del domingo 8, un hombre recluido en la Unidad Penitenciaria N°14, conocido como Penal de Piedras de los Indios, en el departamento de Colonia, fue asesinado por otra persona privada privada de libertad.

Según supo la diaria con base a fuentes policiales, la víctima tenía 42 años, estaba en prisión preventiva por delitos de hurto, y era oriunda de Nueva Palmira.

En tanto, el responsable del homicidio es un hombre oriundo de Rosario, también del departamento de Colonia.

Hace tres meses se registró otro caso de muerte violenta en ese establecimiento penitenciario. En esa oportunidad, se trató de un suicidio de un hombre oriundo de Colonia del Sacramento.

Anteriormente considerada un establecimiento modelo, en los últimos años Piedras de los Indios ha visto acrecentada su población, llegando incluso a duplicarla. Se estima que en este momento están recluidas unas 300 personas, cuando su capacidad máxima no debería superar los 150.