Referentes de la Asociación de Cuidacoches cuestionaron a los ediles del Partido Nacional (PN) de Colonia que impulsaron la derogación de la ordenanza que regulaba esa actividad.

Graciela Rodríguez, miembro de la organización, adelantó que se trasladará hasta ese departamento “para averiguar sobre la situación”. “No sé a quién se le ocurrió semejante barbaridad, nos están dejando sin trabajo. Van a empezar a obligar a la gente que está cuidando coches hoy a que salga a delinquir”, dijo Rodríguez a Subrayado.

Rodríguez mostró preocupación por a posibilidad de que otros gobiernos departamentales sigan un camino similar: “Queremos tratar de que si ahí se está tratando de hacer esa resolución, que no siga por todos los departamentos y que no llegue acá tampoco, porque el cuidacoches es una persona que existió toda la vida”.

“Reordenar la ciudad”

En tanto, en diálogo con medios nacionales, el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, mostró conformidad con lo dispuesto por la Junta Departamental en relación con la derogación de la ordenanza de cuidadores de vehículos. “Se busca reordenar la ciudad y responder a reclamos realizados por los vecinos” sobre los comportamientos de algunos cuidacoches, dijo el funcionario, y adelantó que se reunirá con autoridades de la Jefatura de Policía y Fiscalía para analizar los caminos legales a seguir, ya sin la existencia de esa ordenanza, “porque van a tener que actuar en el tema”.