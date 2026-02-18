Durante la grabación del corto Amor y carnaval, en Colonia del Sacramento.

Durante el fin de semana de Carnaval, el colectivo de realizadores audiovisuales Colonia Filma, realizó el rodaje de una microficción Amor y Carnaval.

La filmación de esa ficción forma parte de un proyecto que lleva adelante el colectivo con el objetivo de generar oportunidades concretas para la ficción en el departamento de Colonia, para fortalecer la industria creativa y darle visibilidad al talento actoral que existe en esa zona del país.

En diálogo con la diaria, la productora, Melisa Iglesias, integrante de Colonia Filma desde su creación, dijo que ese audiovisual “fue guionado, producido, rodado y editado en menos de 24 horas”, constituyéndose “como la primera acción asociativa impulsada por las empresas y profesionales que integran la asociación”.

En esa línea, Iglesias explicó que “la propuesta se desarrolló como un ejercicio de producción intensiva, orientado a consolidar un espacio de creación colectiva y demostrar la capacidad de respuesta técnica y artística local”.

“Se contó con el apoyo de la Unidad de Apoyo a la Cultura y Eventos de la Intendencia de Colonia, y el aporte de las empresas y profesionales que integran Colonia Filma”, valoró.

La productora nacida en Argentina y radicada hace varios años en la capital coloniense, destacó que el proyecto “se apoya en una mirada descentralizada”, ya que “se planifica rodar en diferentes puntos del departamento involucrando talento de cada lugar, fortaleciendo el territorio y la identidad cultural”. En ese contexto, la próxima pieza audiovisual de Colonia Filma se desarrollará en los próximos días en Carmelo.

Iglesias manifestó que con Amor y Carnaval “queremos reafirmar nuestro compromiso con la generación de contenidos audiovisuales desde el territorio, impulsando dinámicas de trabajo colaborativas y promoviendo la profesionalización del sector con una proyección de continuidad a lo largo del año”.

Amor y Carnaval cuenta con las actuaciones de Valeria Bone y Nicolás Rojas, quienes protagonizan esta historia breve filmada en el desarrollo de una “una noche especial organizada por La Verbena Feria Cultural”, en el patio del Centro Cultural Bastión del Carmen.

Los nuevos proyectos de Colonia Filma

El inicio de año para los integrantes de Colonia Filma ha sido intenso. En el marco de su transición hacia la conformación como asociación civil, las empresas y profesionales que integran el grupo apuntan a “profesionalizar el sector audiovisual local y dinamizar la producción de contenidos en todo el departamento”.

En ese marco, Iglesias comentó que “uno de los pilares fundamentales para este ciclo es el fortalecimiento del trabajo asociativo entre empresas”. El objetivo “es crear un ecosistema donde el sector privado y los realizadores locales potencien sus recursos para generar proyectos de calidad”, añadió.

“Una muestra de lo que pretendemos hacer es lo que alcanzamos con Amor y Carnaval”, comentó. “Nuestra apuesta es fomentar un estilo de producción más cercano al ritmo televisivo que al cinematográfico tradicional. Esta modalidad, mucho más veloz y eficiente, permite una rotación constante de contenidos y un ejercicio práctico intensivo para los equipos técnicos”, explicó Iglesias.

Agregó que la iniciativa “no solo busca optimizar la técnica, sino también abrir puertas al talento actoral del departamento”. En esa línea, expresó que “al incrementar la producción de ficción, se generan espacios vitales para que los actores locales desarrollen y fortalezcan sus habilidades de actuación frente a cámara”.

“Queremos generar equipos en todo el departamento de Colonia que dominen las dinámicas de producción rápida. Esto no solo eleva el nivel artístico, sino que prepara a nuestra gente para las exigencias reales del mercado audiovisual”, indicó la productora.

Además, ese colectivo también apunta a la realización de talleres de formación, que “será otra de las prioridads para este año”, apuntó Iglesias. “Estos espacios los pensamos para potenciar y profesionalizar a los interesados en el rubro, brindar herramientas de rápida salida laboral y fomentar la consolidación de empresas personales dentro de la industria creativa”, detalló la profesional.

Amor y Carnaval

Guion: Valeria Bone y Sebastián Sabalsagaray Producción: Melisa Iglesias Dirección y Montaje: Sebastián Sabalsagaray Dirección de Fotografía e Iluminación: Jorge Moscatelli, Santiago Sabalsagaray Backstage y producción: Álvaro Grasso Sonido y Drone: Pablo Rochet Utilería: Federico García Rental y equipos: Pulp Rent, Ángel Mato y Sofi Orsi

Lanzamiento oficial de Amor y Carnaval el miércoles 18 a las 21.00.