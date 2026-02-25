El diputado del Partido Nacional (PN) por Colonia, Mario Colman, junto a su par sanducero, Fermín Farinha, promovió la citación a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la cámara baja a los ministros de Trabajo y de Industria, Juan Castillo y Fernanda Cardona, respectivamente.

Los disparadores de esas convocatorias a ambos ministros fueron el envío a licencia por tiempo indeterminado a trabajadores del frigorífico de Tarariras, propiedad de la empresa brasileña Marfrig y por la paralización en la producción de Cervecería Paysandú.

En diálogo con la diaria, el diputado nacionalista dijo sentirse “muy preocupado por la situación laboral que afecta al departamento de Colonia, en forma particular”.

El legislador señaló que en las últimas semanas “hemos escuchado a representantes del gobierno cuando hablan de posible reducción de la jornada laboral, pero nosotros también queremos saber si no está afectada la competitividad de las empresas”. “Nosotros no entendemos la lucha de clases, pero sí entendemos la lucha por el empleo y así queremos hacerlo”, indicó el diputado.

“El ámbito que tenemos para intercambiar con las autoridades es el Parlamento”, y, en este caso, “estamos hablando de suspensión de actividades para 800 personas en una ciudad como Tarariras, algo que nos genera muchísima preocupación”.

“Esto no es un hecho aislado, lo vemos a lo largo y ancho del país; empresas que cierran y que se van es un tema para prestarle mucha atención”, señaló Colman, y citó los recientes cierres de las metalúrgicas Yazaki y Cla Sienz, ambas de Colonia del Sacramento. “No eran empresas golondrinas, sino que llevaban décadas trabajando en el país”, añadió.

Con relación a la situación de Marfrig, el legislador opinó que “existe un tema especulativo” por parte de la empresa, “porque el precio del ganado está caro y eso afecta la competitividad”.

No obstante, Colman manifestó que “queremos saber si el ministro sabe cuáles son los factores por los cuales el frigorífico decide parar por tiempo indeterminado”. “Sabemos que el precio del ganado está en la lupa, lo mismo con relación a la exportación del ganado en pie”, y “estos elementos deben estar arriba de la mesa, y para eso es que estamos, para extender la mano y poder brindar soluciones”, expresó.

Colman señalo que “en una ciudad como Tarariras esta situación del frigorífico genera un impacto durísimo, porque estamos hablando de muchas personas y familias relacionadas directamente a esta fuente laboral”. “El sistema político está distraído hablando de cosas que no sé si son las importantes, como la compra de las patrullas oceánicas, cuando la población de Tarariras está preocupada por el trabajo”, expresó el legislador coloniense.