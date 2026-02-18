El presidente de la Asociación Turística de Colonia, Andrés Castellano, reflexionó, en diálogo con la diaria, acerca de lo que viene siendo la temporada de turismo en el departamento coloniense.

En ese marco, Castellano hizo, en primer lugar, un análisis en relación al feriado de Carnaval, catalogando el fin de semana largo como “excelente”, con una ocupación del 99% en Colonia del Sacramento, 85% en hoteles de la zona este y 97% en hoteles ubicados en localidades del oeste del departamento.

Además, el presidente de la asociación manifestó tener “la misma apreciación en términos gastronómicos”, dado que desde la Cámara Gastronómica de Colonia comentaron “que fue un fin de semana muy bueno, mucho mejor que el feriado de Carnaval del año anterior”.

Los museos ubicados en la capital departamental aumentaron a casi el doble los visitantes este año en comparación con 2025, dijo Castellano, y añadió que las Bodegas de Colonia, por su parte, “estuvieron con capacidad completa” y en este caso hizo una puntualización: “Los visitantes que eligen estos emprendimientos son claramente brasileños”, dado que “el 50% de turistas provenientes de ese llegaron a las bodegas”.

Con relación a la Ruta del Queso, Castellano expresó que fue “un fin de semana muy bueno, bastante mejor al año anterior”, con un público “muy interesado en el producto, su contenido y la cultura con visitantes extraregión como austríacos, alemanes, japoneses, españoles”.

“Es un buen síntoma que esta ruta comience a funcionar porque complementa nichos de turismo y nosotros en este mercado nos componemos de esa manera”, manifestó Castellano, y explicó que “hay un turismo genérico, pero después también hay un montón de nichos de turismo que hacen que funcione la maquinaria a nivel general”.

Problemas de competitividad en el sector

Con relación a lo ocurrido en la primera quincena de febrero, según información brindada por la Cámara Hotelera de Colonia, el promedio de ocupación en Colonia del Sacramento fue del 64% (65% en 2025).

Respecto a las nacionalidades, el 32% fueron uruguayos (37% en 2025), 44% argentinos (38% en 2025), 6% brasileños (8% en 2025) y 18% de otras nacionalidades (17% en 2025).

Castellano comentó que “esperábamos un poco más de febrero, más allá de que fue un excelente fin de semana de Carnaval, el resto del mes ha sido bueno, pero viene tironeado”.

No obstante, el presidente de la asociación turística dijo que “si bien el número de ocupación es similar al año anterior, aún no tenemos medido el gasto y para llevar a cabo un análisis general debemos complementar distintas variables que hacen al número final”.

“No podemos quedarnos solamente con la cantidad de turistas que visitaron Colonia; hay que ver si el mercado pudo convalidar un poco más de tarifa, porque no podemos dejar de lado la baja del dólar de casi un 11% y el aumento del costo en pesos del 6%”, indicó Castellano y continuó: “Si comparás esta cuenta con el año anterior es lapidaria, casi un 18% de diferencia”. “Si esto no lo convalidas con tarifas logras una disminución de rentabilidad y pérdida”, explicó.

“En esto estamos trabajando desde la asociación con la Cámara Uruguaya de Turismo (CAMTUR), porque estamos poniendo la agenda de la competitividad y de las rentabilidades de las empresas en la agenda global del turismo, porque no podemos barajar estas variables de ocupación y nada más”.

Castellano señaló que “el sector enfrenta problemas de competitividad y los tiene que abordar de forma interinstitucional, con las instituciones que los representan”. Agregó que “es de vital importancia comenzar a trabajar en conjunto con el sector público con respecto a la competitividad del turismo a nivel nacional”.

“Esto no es solo un problema de Colonia”, indicó Castellano, porque el sector “dinamiza la economía, emplea 123.000 personas en el país, da empleo a gente joven, a mujeres, y es parte de uno de los motores de la economía del país”. “Esto hay que defenderlo y ayudarlo con políticas de Estado, trabajando articuladamente entre el sector público y el privado”, añadió.

En esa línea, dijo que se están manejando algunas puntualizaciones para mejorar en el sector, “como el IVA tasa cero a hotelería, trabajar en términos fiscales con el impuesto al patrimonio de las empresas especialmente hoteleras que cuentan con un patrimonio altísimo, volver a poner en la agenda los beneficios impositivos para que se vuelvan a radicar nuevas inversiones turísticas, entre otras”.

“Creemos que el sector merece que se le preste atención, porque es un motor de la economía y necesitamos componer la competitividad que está amenazada”, manifestó Castellano.

“Esto temas se vienen trabajando con la CAMTUR y con el Ministerio de Turismo (MINTUR), que en muchos puntos está de acuerdo con nosotros, pero el tema es el abordaje interministerial”, porque “cuando se llega al Ministerio de Economía los recursos son escasos, ya que hay muchos sectores pidiendo, pero la sábana es corta y ahí ya sabemos cómo funciona”, expresó.