Movilización en reclamo por el mal estado de las calles debido a obras de saneamiento en Juan Lacaze (archivo, 2023).

Las obras de tendido de saneamiento en Juan Lacaze generaron múltiples inconvenientes a la población de esa ciudad, que debió padecer el estado desastroso de sus calles por un largo tiempo en el período anterior de gobierno. Las obras quedaron inconclusas y, tras ser fuertemente cuestionada, la empresa encargada de las tareas, Teyma, se alejó de la localidad, a fines de 2024.

El municipio local, encabezado por el exalcalde Arturo Bentancor (Frente Amplio), y el Centro Comercial e Industrial local hicieron múltiples gestiones y expresiones de protestas para lograr la finalización de esa obra, algo que no se pudo concretar, a pesar de haber mantenido encuentros incluso con el expresidente Luis Lacalle Pou.

En el acto de conmemoración por los 55 años de la fundación del Frente Amplio, que se realizó en esa localidad el sábado 8, el presidente de esa fuerza política, Fernando Pereira, adelantó que el gobierno central invertirá 15 millones de dólares “para terminar con la obra de saneamiento”, que el gobierno anterior “dejó arriunado”, ya que las calles de esa localidad permanecieron largo tiempo “todas levantadas”.

Según supo la diaria, en los próximos meses comenzaría la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, que demandará una inversión cercana a los ocho millones de dólares.