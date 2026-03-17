El Ministerio de Salud Pública (MSP) analiza la posibilidad de instalar una maternidad única en la ciudad de Rosario, con el objetivo de centralizar la atención en la zona este del departamento de Colonia. El anuncio lo hizo la ministra Cristina Lustemberg en el marco de una visita este martes.

Lustemberg señaló que la propuesta responde a la necesidad de optimizar los recursos disponibles en el sistema sanitario y a la baja natalidad que se registra en ese departamento. “Hay que integrar los servicios porque no damos abasto con los recursos. En los lugares donde vive poca gente no se pueden duplicar los servicios”, afirmó. En caso de que se concrete esa posibilidad, el lugar elegido sería la cooperativa médica Camec, que además de contar con los servicios médicos y tecnológicos para la asistencia en partos, también cuenta con un CTI pediátrico.

En paralelo, la jerarca indicó que se está evaluando la situación del hospital de Rosario con miras a retomar las cirugías, actualmente limitadas. En tanto, el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, anunció que se harán mejoras en ese establecimiento, especialmente en el área de atención a policlínicas.

Por su parte, el senador Nicolás Viera (Frente Amplio), oriundo de Rosario, destacó la importancia de que funcionen los blocks quirúrgicos de ASSE de Rosario y Juan Lacaze. En ese sentido, planteó la posibilidad de implementar cirugías transitorias de baja y mediana complejidad para evitar traslados a Montevideo. “Existen recursos humanos, pero hay que solucionar los problemas edilicios”, sostuvo.

Nuevo resonador magnético

Este martes, autoridades del MSP y de ASSE participaron en el acto de inauguración del resonador magnético que instaló la cooperativa médica Camec en el sanatorio que posee en Rosario.

En el marco de un acuerdo de complementación entre ASSE y Camec, usuarios del departamento de Colonia podrán acceder a estudios de resonancia magnética en Rosario, lo que permitirá evitar traslados a Montevideo y mejorar el acceso al diagnóstico.