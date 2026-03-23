El presidente de la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, Carlos Colacce, anunció en Juan Lacaze una inversión cercana a los tres millones de dólares para el puerto de yates José Carbajal de esa localidad, que se realizará en este período de gobierno. Según detalló el funcionario, las obras de menor cuantía comenzarán en mayo e incluirán tareas de dragado, así como la ampliación del varadero y de las oficinas existentes, lo cual requerirá una inversión cercana a los 400.000 dólares.

En una segunda etapa, hacia el final del período, se ejecutará la intervención de mayor magnitud, con una inversión estimada en dos millones de dólares destinada a la ampliación del muelle, que pasará de 50 a 80 amarras, y al refuerzo de la escollera. La ampliación permitirá incrementar aproximadamente 60% la capacidad operativa del puerto.

La iniciativa se enmarca en la estrategia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de fortalecer la infraestructura portuaria de menor escala y promover el desarrollo del turismo náutico, con especial énfasis en localidades del litoral.