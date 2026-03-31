A lo largo de esta semana, el departamento de Colonia ofrece una nutrida agenda de actividades organizadas por la Intendencia de Colonia, así como por actores privados. Se aguarda que en Semana de Turismo, el departamento de Colonia reciba a miles de turistas del país y de otras partes del mundo, tal como ha ocurrido en los últimos años.

En ese marco, las reservas hoteleras para los próximos días “vienen aumentando a buen ritmo”, según comentaron fuentes de la Cámara Hotelera de Colonia a la diaria. A partir de este martes y hasta el sábado 4, las reservas promedian el 80% de la disponibilidad existente; se espera que a partir del viernes la capacidad esté colmada.

El presidente de la Asociación Turística de Colonia, Andrés Castellano, dijo que “hay una buena expectativa para esta semana”, con “buena cantidad de público argentino, brasileños y el mercado interno, que siempre es importante para nosotros”, y que a partir de la pandemia “se convirtió en uno de los principales mercados”.

Castellano valoró que el sector público “pone en la oferta de todo el contenido turístico distintos espectáculos en varias localidades del departamento” y eso también “contribuye a lo que el turista se lleva”. “Entendemos que ese complemento es una muy buena propuesta”, indicó.