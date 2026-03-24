Durante los últimos años, actores vinculados al turismo en el departamento de Colonia vienen manifestando que la visita de turistas a localidades colonienses “se viene marcando por ser de estadías cortas”, donde se nota una destacada presencia de visitantes uruguayos “que deciden la salida de un fin de semana a último momento”.

En ese sentido, si observamos lo que fue el feriado de Carnaval en Colonia del Sacramento, durante ese fin de semana los hoteles en la capital estuvieron a tope, alcanzando un 97% de ocupación. Sin embargo, a lo largo del mes de febrero, la visita de turistas bajó considerablemente.

En ese marco, en vísperas de lo que será la Semana de Turismo, la Intendencia de Colonia, la Asociación Turística de Colonia y otros actores privados del departamento vienen trabajando en diversas propuestas para atraer a turistas uruguayos, pero también al argentino, brasileño y de otras partes del mundo que eligen Colonia como destino.

Propuestas enoturísticas y de emprendimientos vinculados a la quesería

La Asociación de Bodegas de Colonia y las queserías del este del departamento que forman parte de la Ruta del Queso tendrán actividades de manera normal con apertura de sus establecimientos durante toda la semana.

MirtaRivas y Julio Ingold en la bodega Los Pinos en Nueva Helvecia. Foto: Daniela Hernández

En ese marco, desde 2021, 13 bodegas departamentales junto con la Asociación Turística coloniense y la Intendencia de Colonia conformaron la Ruta del Vino, proyecto que impulsa el enoturismo en todo el departamento y cubre un trayecto de 180 kilómetros entre las localidades de Cufré y Nueva Palmira. Estos años han fortalecido el trabajo articulado entre los actores que se preparan de manera especial para este tipo de fechas. Una destacada presencia de brasileños elige las bodegas como atractivo turístico durante cualquier etapa del año, según los datos aportados por fuentes vinculadas al sector.

Bodegas de Colonia * Buena Vista, bodegas y viñedos: Calle del medio entre Minas y Ordoñana, Carmelo. Teléfono: 099 321 585. * Narbona, Wine Lodge: Ruta 21, km. 268, Carmelo. Teléfono: 4544 6831. * El Legado, Bodega Boutique: Ramal ruta 97, Carmelo. Cuenta con hospedaje. Reservas al 098 666 001. * Pueblo Tannat: Continuación Dr. Irastorza entre Brasil y Muca Carpi, Carmelo. Teléfono 092 641 652. * Bodega Zubizarreta: Continuación Dr. Irastorza entre Brasil y Muca Carpi, Carmelo. Teléfono: 099 280 284. * Fripp Viñedos y Bodegas: Ruta 21 km 217, Conchillas. Teléfono: 099 935 861. * Los Cerros de San Juan: Ruta 21 km 204, Colonia. Teléfono: 091 949 494. * Finca del Sacramento: Tula Suárez de Cutinella, Colonia del Sacramento. Teléfono: 093 755 582. * Comarca Las Liebres: Zapicán 645, Real de San Carlos, Colonia del Sacramento. Teléfono: 096 120 040. * Hacienda del Sacramento: Ruta 50 km 6, Colonia del Sacramento. Teléfono: 092 120 800. * Viñedos y Olivares del Quintón: Ruta 50 km 17.500, paraje El Quintón. Teléfono: 096 118 192. * Bodega Turística Los Pinos: Camino de los Colonos 5.040, Nueva Helvecia. Teléfono: 098 238 398. * Piccolo Banfi: Ruta 52, km 140, Cufré. Teléfono: 095 197 600. Las bodegas están abiertas toda la semana desde las 10.00 hasta las 17.00.

En tanto, la Ruta del Queso es una propuesta más actual que se viene desarrollando en la zona este del departamento coloniense. Se trata de un proyecto de desarrollo turístico, basado en el sector productivo, que es impulsado por 15 empresas queseras de Rosario, La Paz-Colonia Piamontesa, Nueva Helvecia, Colonia Valdense y Colonia del Sacramento, la Agencia de Desarrollo del Este de Colonia (ADE), el Centro Pyme de Colonia y la Asociación Turística Departamental.

El Legado en Carmelo. Foto: Daniela Hernández

En ese marco, para la próxima Semana de Turismo, todos los emprendimientos estarán abiertos al público. En ellos podrás degustar una increíble variedad de quesos elaborados en la región; conocerás las diferentes formas de producción, culturas y riquezas con las que conviven a diario en esos establecimientos.

Queserías de Colonia * La Crémerie: Francisco Siniscalchi 881, Nueva Helvecia. Teléfono: 098 821 400. Degustación de quesos camembert, quesos franceses y mermeladas. Incluye maridajes y bebidas. * Los Fundadores: Federico Fischer 217, Nueva Helvecia. Teléfono: 091 055 397. Degustación de dulces, mermeladas, frutas en almíbar, encurtidos y chocolates con técnicas de los pioneros. * Centro Emmanuel: Avenida Daniel Armand Ugón, Colonia Valdense. Teléfono: 091 764 797. Recorrido ecoturístico y degustación de quesos. * Casa Vigna: Ruta 51, km 120, Colonia Valdense. Teléfono: 099 478 717. Recorrida por la granja y degustación. Almuerzos y espacios de esparcimiento. * Molino Artola, Quesería Dufau: Ruta 2, km 133, Rosario. Teléfono: 099 207 568. Recorrido guiado por el molino y senderismo. Dificultad baja. * La Positiva: Dr. Juan Carlos Rossel, a 100 m de ruta 61, La Paz-Colonia Piamontesa. Teléfono: 4558 8022. Recorrido y visita al Museo de La Positiva.

Propuestas culturales y musicales

Hace un par de semanas, la Intendencia de Colonia, con el apoyo del Ministerio de Turismo (Mintur), presentó una batería de propuestas culturales y musicales que se desarrollarán durante toda la Semana de Turismo en distintas localidades colonienses.

Entre los principales atractivos de las actividades presentadas por la comuna se destacan la actuación de Lucas Sugo, que se presentará el domingo 29 en el ruedo Patria y Tradición de Colonia Valdense; el Chaqueño Palavecino, el viernes 3 de abril en el Teatro de Verano de Carmelo, y Soledad Pastorutti, el sábado 4 en la rambla de Colonia.

Actividades interactivas y degustación Vinoteca de Colonia: General Flores 111, Colonia del Sacramento. Teléfono: 099 281 321. Experiencia sensorial de vinos y quesos artesanales de la región. Más de 20 opciones de armonizaciones en el corazón del Barrio Histórico de Colonia del Sacramento.

Los criollitos: Ruta 1, km 117, Nueva Helvecia. Teléfono: 098 680 670. Cata sensorial y degustación. Disponibilidad de quesos de la ruta.

Honegger: Avenida Batlle y Ordóñez 323, Nueva Helvecia. Teléfono: 099 172 211. Visita guiada con degustación de camembert y brie. Historia y tradición en relato de su fundadora.

La Cumbre: Ruta 1, km 117.8, Nueva Helvecia. Teléfonos: 099 750 570 y 098 549 892. Visita guiada por la quesería y el tambo. Opciones de brunch de campo.

Granja 109: Brigadier General Manuel Oribe, km 109, Colonia Valdense. Teléfono: 099 337 674. Degustación en tabla de quesos de la ruta.

Grilla de espectáculos

Sábado 28

En el Bastión del Carmen, desde las 10.00 hasta las 20.00, se realizará la muestra plástica Secreto arcano de Joanna Galvao.

A las 20.30 se presentará la obra Yo, sin culpa, de Leo Maiello.

Domingo 29

En el ruedo Patria y Tradición de Colonia Valdense, a partir de las 8.00, habrá juegos camperos durante toda la jornada, con premios para los ganadores.

Posteriormente se disputará la segunda fecha del campeonato anual de la Sociedad de Criadores de Cuarto de Milla.

A las 16.00 comenzarán los espectáculos en el escenario móvil con Tabaré Pedrosa, de Nueva Palmira; el grupo La Elegida y Federico Garat, de Colonia del Sacramento; Richard e Iliana, de Nueva Helvecia; La Penúltima, y el gran cierre a cargo de Lucas Sugo.

Habrá ferias gastronómicas y artesanales de la región.

En el Bastión del Carmen continuará la muestra plástica Secreto arcano, de 10.00 a 20.00.

De 17.00 a 21.00 habrá música en vivo en los jardines del centro cultural.

Lunes 30

Secreto arcano, de 10.00 a 20.00.

De 17.00 a 21.00 habrá música en vivo en los jardines del centro cultural.

Martes 31

Secreto arcano, de 10.00 a 20.00.

De 17.00 a 21.00 habrá música en vivo en los jardines del centro cultural.

Además, habrá teatro con el Festival Calderón y la obra Juicio a una zorra en la sala Pedro Calderón de la Barca.

Miércoles 1° de abril

Secreto arcano, de 10.00 a 20.00.

Además, se presentará un audiovisual y musical en homenaje a José Carbajal, el Sabalero. Invitan la Intendencia de Colonia y el Ministerio de Turismo, bajo el proyecto Uruguay a toda costa.

Jueves 2

A partir de las 15.00, en el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento, se presentarán en el Portón de Campo el Coro Municipal de Colonia, el de Ombúes de Lavalle y el de Artilleros.

A las 16.00, en la Plaza Mayor, estarán los grupos folclóricos Compañía Orígenes y Renacer de Cufré, con la actuación de Eduardo Monteverde.

A las 17.00, en el faro de Colonia, habrá actuaciones teatrales y se presentará el grupo folclórico de Carmelo Estirpe Oriental.

A las 18.30, en la plaza San Martín, habrá sunset de la mano de DJ Bertone.

En el Bastión del Carmen continuará Secreto arcano de 10.00 a 20.00.

De 17.00 a 21.00 habrá música en vivo en los jardines del centro cultural. Además, a partir de las 20.30, continuará el Festival Calderón con la obra Armen en la sala Pedro Calderón de la Barca.

Viernes 3

A partir de las 18.00, en el anfiteatro Román Iturburúa de Carmelo, habrá música en vivo con el grupo Alma y Vida, Copla Alta y el cierre internacional a cargo de Chaqueño Palavecino.

Habrá feria gastronómica y artesanos locales a partir de las 16.00.

En el Bastión del Carmen continuará Secreto arcano de 10.00 a 20.00.

De 17.00 a 21.00 habrá música en vivo en los jardines del centro cultural. Además, a partir de las 21.00, continuará el Festival Calderón con la obra Putsch Perfect en la sala Pedro Calderón de la Barca.

Sábado 4

En la rambla costanera de Colonia del Sacramento, a partir de las 16.00, habrá feria gastronómica y de artesanos locales. A las 18.00 comenzarán los espectáculos musicales con Andy Perrone y su banda, Piero y Horacio, y el gran cierre a cargo de Soledad Pastorutti.

En el Bastión del Carmen continuará Secreto arcano y música en vivo en los jardines del centro cultural.

Domingo 5

La semana finalizará en el Bastión del Carmen con Secreto arcano de 10.00 a 20.00 y de 17.00 a 21.00 música en vivo en los jardines del centro cultural.