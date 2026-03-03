Este lunes, en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), se desarrolló una reunión en la que participaron representantes de la dirección del frigorífico Establecimiento Colonia, del sindicato de trabajadores de esa empresa y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el objetivo de analizar la situación laboral en esa industria.

Tal como informó la diaria, el jueves 19 de febrero, a través de mensajes de Whatsapp, la dirección de Establecimiento Colonia, propiedad de la empresa Marfrig, informó que el personal de ese frigorífico ingresaba en período de licencia por tiempo indeterminado a partir del martes 24, sin especificar cuál será la situación de aquellos trabajadores que ya usufructuaron los días correspondientes a ese beneficio. Actualmente, en esa industria trabajan cerca de 800 personas.

En diálogo con la diaria, Martín Cardozo, presidente de la Federacion de Obreros de la Industria Cárnica (Foica), expresó que en esa reunión los representantes de Marfrig anunciaron que el miércoles 11 presentarán una propuesta “con aspectos vinculados a la organización del trabajo”, que, entre otras cosas, implica “una reestructura en la forma de percibir el salario y las productividades de algunos sectores” y “'la necesidad' de despedir 150 trabajadores, porque con las condiciones en cual está la planta, no es viable con el volumen de trabajadores que tiene la plantilla”.

Frente a ese panorama, la Foica considera que la empresa plantea un mecanismo “extorsivo” en la negociación. “'Te mando de licencia, y si no aceptas estas condiciones, no volvés a trabajar'”, mientra que “ahora, los trabajadores en el medio de su licencia van a discutir, en avanzar de despedir 150 trabajadores, cómo y de qué forma, para volver a trabajar, y si no aceptan la propuesta, irán al seguro de paro, a pesar de que la empresa no estaría en condiciones de otorgar ese beneficio, para lo cual requeriría pedir una extensión de seguro de paro”, dijo Cardozo.

En tanto, Mariano Ebert, referente de Alpec, dijo que Marfrig “está distorsionando el ámbito de la negociación colectiva, porque envía a todo el personal a la licencia y después le impone lo que quiere hacer, lo cual no se ajusta al régimen de las negociaciones colectivas”. Para el referente sindical, la postura de la empresa frigorífica “está mal desde el punto de vista ético, porque se trata de una empresa que ha abierto frente de conflictos en otras plantas que posee en el país, mientras pretende cambiar las políticas de relacionamiento con los trabajadores”.

“Nosotros creemos que el comportamiento de esta empresa no está bueno y que el gobierno debería actuar, porque sabemos que si bien existe pánico ante la posibilidad de que cierren empresas”, estas “no pueden hacer lo que quieren, porque están generando pánico y miedo entre los trabajadores, sin que las obliguen a respetar las reglas de la negociación colectiva”, expresó Ebert.