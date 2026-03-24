A partir de la investigación de un homicidio ocurrido en octubre de 2025 en el departamento de Colonia –que ya cuenta con personas condenadas–, la Jefatura de Policía local logró desarticular una red vinculada a la comercialización de estupefacientes con alcance en varios puntos del país.

El crimen, registrado el 31 de octubre, derivó inicialmente en la detención y posterior condena de dos hombres. Sin embargo, las actuaciones continuaron y permitieron establecer que el hecho estaba relacionado con actividades de narcotráfico.

En ese marco, los investigadores determinaron la existencia de una organización delictiva que operaba desde distintas unidades penitenciarias, con participación de personas privadas de libertad. La red tenía ramificaciones en varios departamentos y se dedicaba a la distribución de drogas.

Como parte de las actuaciones, la Justicia dispuso el análisis de teléfonos celulares incautados tanto a reclusos como a un detenido en noviembre de 2025. De ese trabajo surgieron elementos que confirmaron la estructura y funcionamiento de la organización.

Con la información reunida, la Fiscalía y el Poder Judicial autorizaron una serie de procedimientos simultáneos que incluyeron 31 allanamientos en Colonia, Montevideo, Durazno, Río Negro y Canelones. Los operativos culminaron con la detención de 38 personas, que actualmente se encuentran a disposición de la Fiscalía.

En rueda de prensa, el jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, destacó que el operativo implicó “escuchas telefónicas y coordinaciones con Fiscalía y el Poder Judicial”, y precisó que se logró identificar la participación de al menos tres organizaciones criminales que operaban desde las unidades penitenciarias números 3, 4 y 5.

Además de las detenciones, durante los procedimientos se incautaron sustancias estupefacientes, armas de fuego, municiones, vehículos y teléfonos celulares. Las autoridades señalaron que la investigación continúa en curso y no se descartan nuevas actuaciones.