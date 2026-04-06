La artista Pamela Allala encabezará una propuesta colectiva en el Museo Mora de Juan Lacaze que invita a bordar, conversar y reconstruir memorias desde el territorio. Bajo el título Recordando el territorio. Primer acto: Remendando la memoria, la iniciativa se desarrollará en formato de taller participativo y dará origen a una obra textil que formará parte de la primera exposición colectiva de arte, prevista para fines de mayo.

Los encuentros tendrán lugar el miércoles 8, de 17.30 a 20.30, y el sábado 11, de 10.00 a 13.00. La participación estará abierta a quienes deseen integrarse, aunque con cupos limitados por razones de tiempo y espacio. La propuesta se inscribe en el campo del arte participativo, una línea en la que Allala -también lacazina- ya ha trabajado y que pone el énfasis en el proceso colectivo como parte esencial de la obra.

“La idea es crear una obra en el encuentro de estos talleres, donde cada persona pueda aportar desde su experiencia y construir algo en conjunto”, explicó la artista a la diaria. En ese sentido, el proyecto retoma experiencias previas vinculadas al trabajo con la memoria colectiva que ya ha desarrollado en esa localidad, pero busca ampliar el foco: “No solo trata de recuperar el pasado industrial de la ciudad, sino también de conectar con una historia anterior, ligada al territorio y a sus materiales”, explicó.

A partir de fragmentos de telas —idealmente provenientes de las ex fábricas Campomar y Agolán—, se construirá un patchwork que funcionará como soporte de la intervención. Sobre esa superficie, los participantes bordarán una pieza inspirada en el acervo del museo -una campana zoomorfa-, “en un gesto que combina memoria, presente y creación”.

Mientras se desarrolla el bordado, el espacio se convertirá también en un ámbito de intercambio, destacó Allala. “Recordando el territorio surge porque la idea es poder ir un poquito más allá de las fábricas e intentar conectar desde el arte textil, desde este encuentro con los textiles, que ha sido parte de nuestra historia, con esa memoria que estaba antes y que trae en este momento de forma tan visual y directa al Museo Mora”, dijo Allala. Y agregó que en esta oportunidad estarán presentes las arqueólogas Maira Malán y Elena Vallvé, “hablando sobre la campana zoomorfa, sobre lo que es el museo, sobre la historia previa a la existencia de las fábricas en este territorio”.

La iniciativa forma parte de un proyecto más amplio. Este “primer acto” tendrá continuidad en una segunda instancia, aún sin fecha definida, que incorporará el trabajo con papel, posiblemente a partir del reciclaje de materiales vinculados a la tradición industrial local. Allí, la intervención combinará pintura y bordado, ampliando las posibilidades expresivas y materiales de la obra.

Para participar en este taller no se exigen conocimientos previos. La actividad se realiza en forma gratuita. Inscripción: 092 227 743.