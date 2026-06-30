Afiliados a la Asociación Laboral de Empleados de Establecimiento Colonia (Alpec) aceptaron el preacuerdo alcanzado entre el sindicato y la empresa Marfrig, por lo que en las próximas semanas se desarrollará la reapertura de la planta frigorífica ubicada en Tarariras, tras un largo período de negociaciones que inició en febrero de este año.

La asamblea, realizada el lunes 29 en el gimnasio Polivalente de la ciudad, convocó a una gran cantidad de trabajadores, que por más de tres horas llevaron adelante, en un clima de fuerte debate, intercambios debido a los cambios planteados por la empresa en las condiciones laborales y en el sistema de remuneración por productividad.

Al finalizar el encuentro, en diálogo con el portal local Perdidos en el Dial, Mariano Ebert y Richard Chevalier, integrantes del sindicato, expresaron que “la asamblea fue compleja porque hay grandes cambios y es lógico el malestar de los trabajadores”.

En ese sentido, Ebert remarcó que las negociaciones se desarrollaron en un contexto “especialmente difícil”: “Nosotros como sindicato dimos lo mejor en una situación de negociación bastante compleja. Estábamos en un seguro de paro y la empresa nos decía que si queríamos entrar a trabajar había que aceptar sus propuestas, que eran muy negativas para todos”, afirmó.

Para los referentes sindicales, uno de los principales puntos de conflicto fue la intención inicial de la empresa de reducir los puestos de trabajo. Sin embargo, el sindicato aseguró que el acuerdo alcanzado permitió evitar esa situación.

“La empresa quería reducir entre 120 y 150 puestos de trabajo. Hicimos lo que más se pudo y logramos que, al momento de comenzar a trabajar, ingresen todos los trabajadores”, informó Ebert.

El referente sindical dijo que “hubo algunos despidos consensuados, ya que varios empleados acordaron su salida, pero nuestra bandera y nuestro principal logro es que no se perdió ningún puesto de trabajo y que todos ingresan a trabajar nuevamente”.

La reanudación de los trabajos en la planta frigorífica está prevista para las próximas semanas. En una primera etapa, se retomará la actividad con una faena de aproximadamente 620 animales de lunes a viernes, indicaron.

En cuanto a las modificaciones acordadas, el principal cambio “estará relacionado con el sistema de incentivos en algunos sectores, especialmente en el área de desosado, tanto en el turno de la mañana como en el de la tarde”, explicó Chevalier.

Hasta el momento, “los trabajadores percibían una hora básica más un incentivo por productividad. Con el nuevo esquema, el cálculo cambiará y la remuneración estará vinculada directamente a la producción”, añadió el dirigente.

Desde el sindicato indicaron que las conversaciones con la empresa continúan abiertas para ajustar algunos detalles pendientes. “El 95% de la negociación está resuelto y así fue confirmado por la asamblea. Ahora resta redondear algunos temas para cerrar definitivamente el acuerdo”, comentó Ebert.

Consultado si están conformes con el acuerdo alcanzado, Ebert dijo que “en una negociación como nos fue planteada por la empresa, con el envío a licencia y posteriormente al seguro de paro por tres meses, sin ni siquiera dejarnos volver a trabajar, puedo decir que no estamos conformes”. No obstante, agregó: “Mejoramos un montón lo que había arriba de la mesa, tanto que se pudo sacar de la negociación los despidos masivos, ni tampoco habrá rebajas salariales”.

“En un escenario muy difícil lo dimos todo, y en el futuro trataremos de recuperar lo perdido. Ahora es momento de retomar los trabajos y tratar de normalizar”, concluyó Ebert.