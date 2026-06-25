Edila colorada propone la creación de un mercado agrícola departamental para fortalecer la producción de Colonia

Malvina Saret indicó que el proyecto permitirá “concentrar la oferta de productos agropecuarios locales” y “facilitará el contacto entre productores, comerciantes y consumidores”.

La edila del Partido Colorado (PC) Malvina Saret promovió en la junta coloniense un proyecto para la creación de un mercado agrícola departamental que fue aprobada por el plenario.

La creación de este espacio pretende mejorar la comercialización de la producción agropecuaria del departamento, reducir costos de traslados y reunir a productores, comerciantes y consumidores en un mismo recinto, según la iniciativa promovida por la edila colorada.

En diálogo con la diaria, Saret planteó que “la producción agropecuaria es uno de los pilares fundamentales de la economía del departamento de Colonia” y que “ese sector ha sido un motor de empleo e inversiones en las zonas rurales, con una destacada diversidad y capacidad de abastecimiento”.

En ese contexto, la edila expresó que el proyecto presentado en la junta coloniense “no es nuevo”, sino que “retomamos una iniciativa que ya figuraba entre las propuestas programáticas del PC desde hace varias campañas”.

“Desde hace dos décadas se planteó la conveniencia de estudiar la instalación de un mercado de estas características, identificando a Tarariras como un punto estratégico debido a su ubicación geográfica y cercanía con importantes zonas productivas del departamento”, consideró Saret.

Para la edila colorada, “la propuesta cobra vigencia ante los desafíos laborales que enfrenta el departamento en estos momentos”. “El incremento de los costos logísticos, el valor de los combustibles, los gastos de traslado y la necesidad de mejorar la competitividad de los productores locales” son algunos de los factores que motivan la iniciativa, enumeró.

El mercado permitiría “concentrar la oferta de productos locales en un espacio adecuado para la comercialización mayorista y minorista, facilitando el contacto directo entre productores, comerciantes y consumidores”, expresó Saret.

Manifestó que entre los beneficios que promueve en el proyecto “se encuentran la reducción de los costos asociados al transporte y la distribución de mercaderías, la disminución de intermediarios en la cadena comercial, la mejora de los ingresos de los productores locales y un acceso más amplio de la población a productos frescos y de calidad a precios más competitivos”. También se plantea que el futuro mercado “pueda convertirse en un centro de referencia para la comercialización, promoción y valorización de la producción departamental”.

“Tras nuestra presentación en la junta, el proyecto se eleva al ejecutivo departamental que es el que tiene la potestad para llevarlo a cabo”, indicó. En ese sentido, dijo que mantuvo una charla informal con el intendente Guillermo Rodríguez a quien “le esbozamos la propuesta y nos comentó que le parecía una buena idea”.

“La próxima semana mantendremos un encuentro con el intendente y también con el Concejo Municipal de Tarariras que nos esperará con productores locales, Sociedad de Fomento y comerciantes. Además, nos reuniremos con el alcalde de Colonia Valdense, Fernando Eguiluz, para seguir avanzando en la propuesta”, finalizó Saret.