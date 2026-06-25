Trabajadores del frigorífico de Tarariras definirán si aceptan el preacuerdo alcanzado con Marfrig, el lunes 29

La Asociación Laboral de Empleados de Establecimiento Colonia (Alpec) de Tarariras convocó a una asamblea para el próximo lunes 29, a las 17.00, en el gimnasio Polivalente de esa ciudad, donde los afiliados decidirán si aceptan el preacuerdo alcanzado entre ese sindicato y la empresa Marfrig tras un largo período de negociaciones, que se inició en febrero de este año, cuando la empresa resolvió licenciar al personal de esa planta frigorífica.

En declaraciones a Canal 3 de Colonia del Sacramento, el delegado sindical José Álvarez señaló que las conversaciones llegaron a su etapa final y que ahora “la gente es la que habla y la que va a decidir si sirve o no sirve”. “Ya llegamos al final de lo que es la negociación. Hay un preacuerdo arriba de la mesa y ahora será una decisión de los trabajadores”, expresó.

Álvarez explicó que el entendimiento implica concesiones de ambas partes, y detalló que el sindicato aceptó “buena parte” de los cambios planteados por la empresa para preservar la continuidad de la planta y evitar despidos masivos. “Nosotros entendemos que la negociación llegó a un punto en que, sobre todo de la parte de los trabajadores, dimos mucho, un 80 o 85% de lo que ellos pedían”, afirmó.

El dirigente reconoció que el preacuerdo mantiene recortes en algunos sectores de producción. “No es que estemos re contentos, porque en algunos sectores habrá rebajas y recortes, pero se sacaron cosas importantes de arriba de la mesa, como eran los despidos”, sostuvo.

En ese sentido, el delegado sindical aclaró que la propuesta ya no contempla ceses compulsivos, sino una reducción gradual de la plantilla mediante jubilaciones, retiros voluntarios y acuerdos individuales. “Lo que sigue en pie es que no va a haber despidos masivos. Gente que está por jubilarse, gente a la que le sirve llegar a un acuerdo económico, pero aquello de sacar a la gente sí o sí ya no está arriba de la mesa”, indicó.

Sin embargo, Álvarez admitió que la empresa mantiene como objetivo reducir aproximadamente 120 puestos de trabajo. “Es lo que busca Marfrig, pero no sacarlos de golpe. Lo pretende hacer con despidos voluntarios, jubilaciones y acuerdos. Eso no lo pudimos sacar de arriba de la mesa”, señaló.

El referente de Alpec explicó que el eventual acuerdo también permitiría fijar una fecha para el retorno a la actividad. “Si arreglamos esto, el ministerio le puso diez días para poder entrar a trabajar. Si no arreglamos, seguiremos negociando”, dijo. “Les pedimos a todos los trabajadores que concurran porque es una decisión muy importante y puede marcar el entrar a trabajar o no. Lo que la gente decida será lo que el sindicato lleve”, afirmó.

Actualmente, la mayor parte de la plantilla permanece en seguro de paro. Álvarez recordó que alrededor de 530 trabajadores continúan fuera de actividad, y que en caso de no llegar a un acuerdo con la empresa deberá tramitarse una prórroga del subsidio por desempleo, cuya continuidad depende de la resolución del gobierno.

Discusiones complejas

La negociación entre Marfrig y el sindicato se intensificó en las últimas semanas luego de que la empresa planteara una reestructura que incluía reducción de personal y cambios en las condiciones laborales. Días atrás, el presidente de la Federación de Obreros de la Industria Cárnica y Afines, Martín Cardozo, había señalado que las partes estaban “cerca de un acuerdo”, aunque sostuvo que el sindicato había debido realizar importantes concesiones para preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo.