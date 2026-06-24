Turf y Guasones llegarán a la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento

Las bandas argentinas se presentarán en dos fechas del ciclo de recitales que se desarrolla en formato carpa cerrada en el exrecinto taurino.

La Plaza de Toros de Colonia del Sacramento recibirá a dos de las bandas más reconocidas del rock argentino en el marco del ciclo Tanda.

La primera presentación será la de Turf, que llegará el sábado 22 de agosto, a las 21.00, en formato carpa cerrada. La banda liderada por Joaquín Levinton regresa a Uruguay con un repertorio que incluye algunos de los temas más populares de su carrera, entre ellos “Loco un poco”, “Pasos al costado” y “Yo no me quiero casar, ¿y usted?”.

Semanas después, el 12 de setiembre, también a las 21.00, será el turno de Guasones, una de las agrupaciones más representativas del rock argentino de las últimas décadas.

Con más de tres décadas de trayectoria, Guasones se consolidó como una referencia del rock argentino gracias a una identidad marcada por las guitarras al frente, letras de tono cotidiano y una intensa actividad en escenarios de América Latina y Europa.

Fundada en 1992 en la ciudad de La Plata, la banda construyó una carrera sostenida y un repertorio que hoy reúne clásicos para distintas generaciones. Según adelantó la banda, el espectáculo combinará canciones recientes con los temas que marcaron su historia y que la convirtieron en una de las formaciones más convocantes del rock rioplatense.

Desde la organización señalaron que Tanda busca consolidarse como una propuesta para disfrutar de espectáculos en vivo “en un espacio singular”. “Es una excusa perfecta para escaparse y reconectar con la energía de los shows en vivo”, destacan los promotores del ciclo.

Las entradas para ambos recitales se comercializan a través de Redtickets.