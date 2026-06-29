“Un caso penoso y triste”: jefe de Policía de Colonia brindó detalles sobre la trágica muerte de un niño de 12 años en Rosario

Paulo Costa confirmó que “no se trata de un hecho penal atribuible al menor de 11 años que efectuó el disparo”, por lo que “no puede ser imputado”

A raíz del trágico hecho ocurrido en la tarde del domingo 28 en la ciudad de Rosario, cuando un niño de 12 años murió de un disparo de arma de fuego efectuado por otro menor de 11 años, la cúpula de la Jefatura de Policía de Colonia convocó una conferencia de prensa para informar del episodio.

En ese marco, el jefe de Policía coloniense, Paulo Costa, dijo que el episodio se registró sobre “las 16.45 del domingo”, cuando la “Seccional 2ª recibió un llamado a través del Centro de Comando Unificado [CSU] solicitando la intervención policial”.

Costa, quien estuvo acompañado por el subjefe, Héctor Amaro, y el director de Coordinación Ejecutiva de la jefatura, Mauricio Silveira, dijo que, debido a que la investigación “se encuentra en pleno desarrollo”, no “daremos detalles sobre las circunstancias del hecho”.

Sin embargo, el funcionario policial explicó que “el disparo fue efectuado por un menor de 11 años, en un caso que actualmente es investigado por la Fiscalía de Rosario”. En ese marco, Costa calificó el caso como un “penoso y trágico hecho de sangre” y confirmó que, desde el punto de vista legal, “no se trata de un hecho penal atribuible al menor que efectuó el disparo”.

En esa línea explicó que, de acuerdo con el Código de la Niñez y la Adolescencia, la responsabilidad penal comienza a partir de los 13 años, por lo que el niño de 11 años no puede ser imputado. En ese contexto, “la investigación apunta a determinar la eventual responsabilidad de los progenitores del menor”, remarcó Costa, y añadió que “todas las actuaciones realizadas por la Fiscalía y la Policía serán remitidas al Juzgado de Familia de Rosario, que tendrá a su cargo las actuaciones correspondientes”.

En el lugar “trabajamos como corresponde al protocolo, con Policía Científica, personal de Fiscalía, un médico forense y otros equipos especializados”, indicó Costa. Al momento de la conferencia, las autoridades informaron que se estaba llevando adelante la autopsia de la víctima.

El jefe de la Policía coloniense señaló que “la madre del niño que efectuó el disparo es una funcionaria policial, por lo que está vinculada al caso en calidad de responsable administrativa”. Por ese motivo, “nosotros dispusimos de inmediato una investigación de urgencia, la cual seguramente determine un sumario”, finalizó Costa.