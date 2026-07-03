Actividades para este fin de semana de vacaciones de julio en el departamento de Colonia

Espectáculos musicales en Juan Lacaze, cine en Carmelo y circo en Colonia del Sacramento, entre otras actividades.

Las bajas temperaturas marcan lo que han sido estos días de vacaciones en todo el territorio nacional. En el departamento de Colonia las actividades en el marco de las vacaciones de invierno se han desarrollado en distintas localidades, con espectáculos al aire libre, teatros y salones climatizados.

En efecto, las actividades para este fin de semana continúan, organizadas por la Intendencia de Colonia y municipios de distintas ciudades.

En Florencio Sánchez, la programación continúa este viernes con juegos inflables a las 13.00, una presentación de la Comedia Municipal a las 14.00 y la obra La loca compañía a las 15.00.

A partir de las 19.00, en el Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento habrá un espectáculo de circo, con entradas generales a 250 pesos.

El sábado 4 el Centro Cultural Don Bosco de Juan Lacaze llevará a cabo una jornada gratuita con juegos inflables desde las 13.00, se presentará el musical Las aventuras de Farolito a las 14.00 y el espectáculo Mares y arenas, de Títeres Amairú, a las 15.00.

Mientras tanto, el Bastión del Carmen presentará dos funciones –a las 15.00 y a las 17.00– de En busca del Dragón Azul, del grupo Encanto al Alma.

La agenda cerrará el domingo 5 con una función de En busca del Dragón Azul a las 15.00 en el Centro Cultural Rosario y con el espectáculo gratuito Girando, del Circo Rosketi, a las 14.00 en el Bastión del Carmen.

Actividades en la biblioteca Rodó de Juan Lacaze

En paralelo a estas actividades organizadas por la comuna coloniense, el Municipio de Juan Lacaze presentó diversas propuestas bajo el nombre Invierno en movimiento.

Durante toda la semana se desarrollaron diferentes actividades, llegando a este viernes con la presentación del espectáculo Rin pun pan, a las 17.00, en la biblioteca José Enrique Rodó. El domingo 5, a las 15.00, la programación culminará con la obra Atrapada en la pantalla, de Mandrágora Teatro, de Montevideo.

Cine Teatro Uamá en Carmelo

Como complemento de la agenda departamental, el Cine Teatro Uamá de Carmelo continúa con la programación de películas para toda la familia durante el fin de semana. En ese marco, se podrán ver Minions a las 15.00 y Toy Story 5 a las 17.00.

Además, en el horario nocturno se proyectarán Super Girl, Jackass, El día de la revelación, Scary Movie 6, Backrooms, Obsesión, Evil Dead Rise y Moana.

El cierre de la programación será el domingo 12 de julio en Nueva Helvecia, donde tendrá lugar la Fiesta del Chocolate entre las 9.00 y las 18.00 en la Plaza de los Fundadores, con una jornada dedicada a la gastronomía, los emprendimientos y las actividades para toda la familia.