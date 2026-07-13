En encuentro con Orsi, Sunca de Colonia solicitó contratación de trabajadores locales en obras de saneamiento que realizará OSE

Yamandú Orsi junto a trabajadores del Sunca que lo esperaban fuera del evento donde se presentó la reformulación del proyecto de saneamiento para Juan Lacaze, el 9 de julio, en el Centro Cultural Don Bosco.

El referente del sindicato de la construcción Gustavo Robatti dijo que “es importante incluir” a los trabajadores en las reuniones de planificación de esas obras.

Durante la visita del presidente Yamandú Orsi a Juan Lacaze, en el marco de la presentación de OSE sobre las obras de saneamiento que comenzarán a desarrollarse en esa ciudad y en otras seis localidades de Colonia, una delegación de trabajadores del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) de Colonia, llegó hasta la puerta del Centro Cultural Don Bosco.

Culminada la presentación por parte del directorio de OSE, encabezado por el presidente Pablo Ferreri, los trabajadores intercambiaron unas palabras con Orsi, quien posteriormente se retiró del lugar, no sin antes posar para varias selfies y firmar autógrafos a adolescentes sabaleros que lo estaban esperando.

En diálogo con medios locales, el referente del Sunca en el departamento de Colonia, Gustavo Robatti, dijo que le solicitó a Orsi y al directorio de OSE que “nos incluyan a los trabajadores y al sindicato en las reuniones que se mantendrán entre el ente y los municipios donde se desarrollarán las obras de saneamiento”.

Además de la reformulación del proyecto para culminar los trabajos en Juan Lacaze, OSE presentó obras para Nueva Helvecia, Rosario, Colonia Valdense, Tarariras, Nueva Palmira y Colonia del Sacramento.

Ferreri comentó que “durante este año y medio de trabajo al frente de OSE, las reuniones y los intercambios con el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, así como los alcaldes involucrados en las obras que se harán durante este período ha sido muy bueno y fluido”.

Para Robatti, “los trabajadores tenemos mucho para aportar”. “Los trabajadores locales pueden tener una oportunidad laboral si se planifica el ingreso de compañeros, sabiendo que hombres y mujeres están deseando tener una posibilidad laboral para salir adelante”.

En ese sentido, dijo que le plantearán a OSE y a cada municipio donde se lleven a cabo obras de saneamiento “el ingreso de personal del departamento de Colonia, de hombres y mujeres, porque hay una tasa muy alta de desempleo, que hoy lo estamos sufriendo, y la construcción es una fuente de ingreso de rápida recuperación”.

Además, Robatti comentó que a Orsi “le dejamos planteada la preocupación que mantenemos en el marco del convenio colectivo”.

“Estamos intentando que haya un nuevo convenio colectivo en la construcción para que las obras que están por comenzar empiecen”. “Sabemos que es una estrategia empresarial enlentecer las obras mientras negociamos”, indicó Robatti.

En esa línea, señaló: “Llevamos más de 90 días sin convenio. Se intentó colocar la idea de que el gremio tenía una alta conflictividad, cosa que no es así”.

El convenio colectivo de la construcción “tiene ciertas particularidades”, comentó Robatti, y añadió: “No solo estamos peleando por lo salarial, sino también por las 40 horas semanales y por el ingreso de muchos compañeros mediante sorteo”.