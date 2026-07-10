OSE invertirá 94 millones de dólares para ampliar el saneamiento en siete localidades de Colonia

Darío Brugman, Guillermo Rodríguez, Pablo Ferreri, Guillermo Caraballo y José Amy, durante la presentación de la reformulación del proyecto de saneamiento para Juan Lacaze, el 9 de julio, en el Centro Cultural Don Bosco.

Además de la reformulación del proyecto para culminar los trabajos en Juan Lacaze, el ente presentó obras para Nueva Helvecia, Rosario, Colonia Valdense, Tarariras, Nueva Palmira y Colonia del Sacramento.

El directorio de OSE, encabezado por Pablo Ferreri, Guillermo Caraballo y José Amy, presentaron este jueves las obras de saneamiento que se desarrollarán en el departamento de Colonia.

En actos públicos, primero en Juan Lacaze y luego en Nueva Helvecia, informaron que las intervenciones forman parte del Proyecto de Universalización del Saneamiento en Uruguay (PUSU), y que en el departamento abarcan las localidades de Colonia del Sacramento, Juan Lacaze, Nueva Helvecia, Colonia Valdense, Rosario, Tarariras y Nueva Palmira.

En total se prevé una inversión de 94 millones de dólares, que tiene como objetivo ampliar la cobertura del servicio y fortalecer la infraestructura sanitaria en el territorio coloniense. Ferreri marcó como “un hito” la inversión que se destinará durante este período en ese departamento.

Las construcciones contemplan más de 140 kilómetros de redes de saneamiento, 19 estaciones de bombeo, cuatro nuevas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y alrededor de 12.400 conexiones domiciliarias. Estas obras permitirán incorporar al servicio de saneamiento por red a más de 30.000 habitantes.

Durante la presentación en Juan Lacaze, donde participó el presidente Yamandú Orsi, Ferreri explicó que, durante este período de gestión, “se alcanzarán los 60 millones de dólares anuales de inversión en obras de saneamiento, por lo que casi duplicaremos los montos invertidos en el gobierno pasado”.

Ferreri valoró que “son muchas obras las que se realizarán”, que tienen “un impacto en la calidad de vida, en las posibilidades de desarrollo y que generará trabajo y mano de obra en cada una de estas localidades”.

Obras en Nueva Helvecia, Rosario y Colonia Valdense

Luego de la presentación en Juan Lacaze, el directorio de OSE participó de un encuentro en el Club Plaza de Nueva Helvecia con autoridades locales, departamentales, fuerzas vivas y vecinos de la ciudad.

Allí se informó que “uno de los proyectos de mayor alcance” se desarrollará en esa ciudad, donde se construirá un nuevo sistema de saneamiento integrado por 32 kilómetros de redes, tres estaciones de bombeo y una PTAR de carácter regional.

La infraestructura brindará servicio no solo a Nueva Helvecia, sino también a Colonia Valdense, Rosario y La Paz, Colonia Piamontesa. La inversión prevista asciende a 25 millones de dólares y permitirá incorporar aproximadamente 5.900 personas al servicio, incrementando la cobertura en un 50%.

En Colonia Valdense se invertirán otros siete millones de dólares para instalar un nuevo sistema de saneamiento que abarca un tendido de red de 11 kilómetros, y que se realizarán 600 nuevas conexiones domiciliarias, mientras que en Rosario se adecuará el sistema existente mediante su integración al tratamiento regional.

Nuevas obras en Nueva Palmira, Tarariras y continuación de trabajos en Colonia del Sacramento

El plan de obras departamental también prevé una inversión de siete millones de dólares para ampliar el sistema de saneamiento existente en Colonia del Sacramento. Allí comenzaron a ejecutarse 22 kilómetros de redes de saneamiento y se realizarán dos nuevas estaciones de bombeo, que posibilitarán efectuar 2.000 conexiones domiciliarias.

En Nueva Palmira se ejecutarán obras por 18 millones de dólares que incluirán una nueva planta de tratamiento de aguas para ampliar la cobertura del servicio. Además, se ampliará el servicio con 34 kilómetros de redes de saneamiento y dos estaciones de bombeo, lo que alcanzará 2.600 conexiones domiciliarias.

En Tarariras se invertirán 22 millones de dólares para desarrollar un nuevo sistema integral de saneamiento. Se harán 23 kilómetros de redes, cuatro estaciones de bombeo, nueva PTAR y 2.800 conexiones domiciliarias nuevas.