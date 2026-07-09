Con la presencia de Orsi, el presidente de OSE presentó el nuevo plan de obras de saneamiento para Juan Lacaze

Pablo Ferreri, presidente de OSE, durante la presentación de la reformulación del proyecto de saneamiento para Juan Lacaze, el 9 de julio, en el Centro Cultural Don Bosco

Se invertirán 15 millones de dólares en tendidos de red, pozos de bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales; las obras comenzarán en el último trimestre de este año y culminarán a fines de 2027.

Este jueves, en el Centro Cultural Don Bosco de Juan Lacaze, con la presencia del presidente Yamandú Orsi, el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez (Partido Nacional), el alcalde de la ciudad, Darío Brugman (Frente Amplio), entre otras autoridades locales y nacionales, el directorio de OSE, encabezado por Pablo Ferreri, presentó el nuevo plan para las obras de saneamiento que se desarrollarán en esa localidad.

A finales de 2022, personal de la empresa Abengoa Teyma comenzó a picar las calles de Juan Lacaze para iniciar las obras del tendido de la red, que abarcaba un total de 27 kilómetros.

Las malas coordinaciones entre las autoridades durante el desarrollo de las obras generaron molestias y desconformidades entre los vecinos, ya que las calles no fueron repavimentadas y la obra destrozó la ciudad. En efecto, en noviembre de 2024, la obra de saneamiento se paralizó y solamente se culminó con la repavimentación de las calles.

Así las cosas, la nueva gestión de OSE se presentó en la localidad sabalera para informar acerca de las nuevas obras que comenzarán en el último trimestre de este año. En su oratoria, Ferreri dijo que “cuando uno ve este centro cultural repleto de vecinos, se demuestra que avanzar en obras de aguas potables y saneamiento es algo muy sentido para la gente, porque mejora la calidad de vida, los aspectos sanitarios, ambientales y también la capacidad de desarrollo”.

El presidente de OSE manifestó que el gobierno nacional “ha puesto principal énfasis en las obras de agua potable y saneamiento. OSE va a tener en este período el volumen de inversión más grande de toda su historia”, valoró Ferreri.

“Se destinarán casi 400 millones de dólares para solucionar el problema de agua potable en el área metropolitana, un problema que viene de décadas”, continuó. “Con respecto a las obras de saneamiento, durante este período casi que vamos a duplicar los montos de inversión del gobierno pasado, alcanzando los 60 millones de dólares anuales”, expresó.

Con relación a las obras en el interior del país, Ferreri comentó que “durante nuestra gestión hemos venido trabajando codo a codo con las intendencias”. En esa línea, marcó como “un hito” la inversión que se destinará durante este período en el departamento de Colonia.

“Serán 94 millones de dólares en obras de saneamiento en localidades como Colonia del Sacramento –que ya comenzó–, Juan Lacaze, Colonia Valdense, Nueva Helvecia, Rosario, Nueva Palmira y Tarariras”, señaló.

Ferreri valoró que “son muchas obras las que se realizarán”, que tienen “un impacto en la calidad de vida, en las posibilidades de desarrollo y que genera trabajo, mano de obra que en cada una de estas localidades impactará positivamente”.

Presentación de la reformulación del proyecto de saneamiento para Juan Lacaze, el 9 de julio, en el Centro Cultural Don Bosco Foto: Ignacio Dotti

Obras en Juan Lacaze

Con respecto a Juan Lacaze, Ferreri indicó que institucionalmente “quiero pedir disculpas por lo sucedido durante estos años con las obras desarrolladas en la ciudad”. “La coordinación desarrollada por el ente no fue buena y eso fue parte del problema que sufrió la localidad sabalera”, consideró.

“En esta ciudad, más allá de la inversión realizada anteriormente, se invertirán 15 millones de dólares en las nuevas obras”, destacó Ferreri. De ese total, siete millones serán destinados a líneas adicionales y pozos de bombeo. “Reconfiguramos algunos puntos”, dijo Ferreri, para que la obra “sea menos compleja y problemática de lo que estaba previsto originalmente”.

Además, “estaremos construyendo una planta de tratamiento de aguas residuales”, que implicará una inversión de ocho millones de dólares aproximadamente. Estas obras se estima que comenzará a principios de 2027, mientras que el tendido de red en las diferentes calles iniciará en el último trimestre de este año. “Aquí son complejas las napas freáticas y entendemos que la mejor época para trabajar sea esa”, explicó Ferreri.

“Las redes de saneamiento nos llevarán en el entorno de los seis meses de obra y la planta aproximadamente un año. Todo el sistema quedará optimo a fines de 2027”, confirmó el jerarca.

Con respecto a la reposición de pavimento, dijo que “trabajaremos en conjunto para que no sea un problema y que Juan Lacaze quede como todos queremos que quede”.

Trabajo en conjunto entre la intendencia y el municipio

Por su parte, el alcalde Brugman expresó que desde hace un año se viene trabajando entre todas las partes involucradas –OSE, intendencia, municipio–, “poniéndole pienso para encontrar una solución al grave problema en el que se vio enfrentado Juan Lacaze, especialmente sus vecinos”.

Brugman valoró la presencia del presidente Orsi y dijo que durante el próximo tiempo en el que se desarrollen los trabajos “seremos muy firmes defensores de la calidad de obras, muy firmes defensores de una ejecución eficaz y eficiente, para finalizar con obras de calidad para satisfacción de los vecinos y que los dineros públicos invertidos por el Estado se vean reflejados en esas satisfacciones”.

El alcalde recordó a su antecesor, Arturo Bentancor, quien “tuvo que luchar con una obra difícil y, sin embargo, salió adelante”. “Sé lo que le costó y es por eso que le brindo nuestro profundo agradecimiento por todo lo que ha hecho por la ciudad”.

Por su parte, el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, dijo que las obras de saneamiento “son muy importantes para la urbanización y el buen vivir de la gente”. “Creo que OSE hará un grandísimo esfuerzo y esperamos que al finalizar el período las obras se vean reflejadas en el beneficio de la gente”, comentó Rodríguez.

El jefe comunal dijo que “poco le importa a la gente quien haga las obras, si gobierno nacional, departamental o local, lo que importa es que se hagan”. En ese sentido, dijo que “es importante para eso que todos los que pertenecemos a instituciones públicas trabajemos juntos, sin miramiento político-partidarios; esa es la postura del gobierno departamental que lidero”, concluyó Rodríguez.