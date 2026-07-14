Reunión tripartita analizará despidos en empresa Flextem de Colonia del Sacramento, el jueves 16

La semana pasada, diez trabajadores de la empresa Flextem, dedicada a la producción de cannabis farmacéutico y productos derivados, ubicada en la Zona Franca de Colonia del Sacramento, fueron despedidos de manera conjunta y sin previo aviso.

Los trabajadores denunciaron que la decisión de la empresa responde a la intención de conformar un sindicato para denunciar presuntas irregularidades laborales. Sin embargo, la gerencia les comunicó que el cese es en el marco de una “reestructuración empresarial”.

Tras la determinación de esos ceses, los trabajadores organizados en el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cannabis informaron de la situación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De “forma urgente”, el gobierno comunicó a trabajadores y a la empresa a una tripartita para el lunes 13.

Sin embargo, la empresa solicitó postergar el encuentro para el jueves 16. No obstante, según explicó a la diaria Diego Gandaria, delegado de los trabajadores de Flextem, funcionarios de ese ministerio los recibieron el lunes 13 y en esa ocasión le presentaron “la problemática en la que estamos”.

“Está más que claro que lo realizado por la empresa fue represión sindical”, señaló Gandaria, porque “justo los diez despedidos somos quienes comenzamos con la idea de organizarnos sindicalmente para reclamar por nuestros derechos”, añadió. En ese marco, “solicitamos el reintegro de los trabajadores a nuestros puestos de trabajo”, añadió.

Los trabajadores iniciaron los trámites necesarios para formalizar el sindicato, luego de que se sucedieran “diversas irregularidades con el pago de nuestro salario”, a las que se añaden “atrasos en el pago del aguinaldo, licencias que no se otorgaban en tiempo y forma, salarios vacacionales abonados con demoras, y otras dificultades vinculadas al cumplimiento de las obligaciones de la empresa”.

La situación de conflicto se precipitó el miércoles 1°, ya que los trabajadores de planta aún no habían recibido el pago de los aguinaldos. Ante esa situación, “decidimos no entrar a trabajar y solicitamos una reunión con la gerencia”, explicó el referente sindical.