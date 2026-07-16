Sunca advirtió que empresa que realiza principales obras públicas en Colonia “nunca ha priorizado” a trabajadores locales

El gremio de trabajadores de la construcción aplicó un paro parcial ante la falta de avances en el convenio colectivo con las cámaras empresariales.

Este miércoles se llevó a cabo un paro parcial departamental del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca), en el departamento de Colonia. En la mañana, trabajadores de la construcción se instalaron en Rambla de las Américas esquina Florencio Sánchez, lugar donde se desarrolló un encuentro que tuvo como principal portavoz a Gustavo Robatti, referente sindical en ese departamento.

Ante “la falta de avances” en el proceso de diseño de un nuevo convenio colectivo en el marco de las negociaciones que desarrolla con las cámaras empresariales, el Sunca inició la realización de “asambleas distorsivas y paros departamentales”. “Las negociaciones están en una instancia complicada y no identificamos un preacuerdo”, comentó Robatti a medios locales.

Además, el referente sindical manifestó que “nuestra propuesta sigue siendo reducir la jornada laboral a 40 horas semanales”, “quizás aplicarla de manera gradual, porque entendemos que la situación no es fácil”. Robatti comentó que “del no rotundo, hubo una instancia de acercamiento para empezar a proponer esa idea”.

“No pretendemos dinamitar la negociación colectiva, todos sabemos que sin negociación lo que ajustas es solamente el salario”, explicó. En esa línea dijo que “todo lo que hemos logrado extra salarialmente le ha dado potencia al gremio, ha vinculado a la mujer a la industria, ha vinculado el ingreso por sorteo a trabajadores siendo mayores de 50 años”, y estas son “herramientas que vas generando mediante negociaciones y construcción de acuerdos”.

Priorizar trabajadores locales

Desde hace algunos meses, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas inició las obras de doble vía en el tramo de 14 kilómetros comprendido entre la radial de Tarariras (kilómetro 149) y Riachuelo (kilómetro 160). La licitación fue adjudicada a la empresa Ramón Álvarez.

Además, en los próximos meses, en Juan Lacaze se iniciarán las obras de remodelación de la avenida Carminillo Mederos. La Intendencia de Colonia, en conjunto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), son los responsables de esa obra, que es financiada mayormente con aportes correspondientes a fondos que administra la OPP provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, denominado Plan de Gestión y Desarrollo Subnacional III. Además, cuenta con un aporte mínimo del gobierno departamental. En este caso, la licitación también fue adjudicada a la empresa Ramón Álvarez.

El Sunca cuestiona a esa empresa por no contratar trabajadores colonienses. Robatti manifestó que “hay un tema que lo hemos denunciado” en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. “Esta empresa nunca ha priorizado los ingresos de trabajadores del departamento en las obras que desarrolla en este territorio”, indicó Robatti.

“Te viene con todos los laburantes de otras partes del país, no respeta los convenios colectivos y, sin embargo, se le siguen brindando licitaciones públicas”, señaló. En ese sentido, dijo que “hay empresas que cumplen los convenios, tienen todo en regla, y ven cómo esta empresa que está en infracción sigue generando trabajo en el departamento”.

“Desde nuestra posición, alertamos al alcalde sabalero, Darío Brugman (Frente Amplio), para que tenga en cuenta lo que ha sido históricamente esta empresa en el departamento”.

“Advertimos por la necesidad laboral que tiene Juan Lacaze, porque están esperanzados en una obra y claramente se ve que esta empresa una y otra vez ha demostrado que no tiene dentro de sus prioridades incorporar gente de la zona”, concluyó Robatti.