MGAP activó plan de contingencia ante caso de influenza aviar detectado en la zona de Barker, en Colonia

El caso “corresponde a aves de traspatio” y no hubo “afectación de aves dedicadas a la producción comercial”, explicó Virginia Russi, referente de la división de Sanidad Animal del MGAP.

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El viernes 4, tal como informó la diaria, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) decretó la emergencia sanitaria en todo el país tras constatar un caso de influenza aviar en aves de traspatio en el departamento de Colonia.

El caso ocurrió en un establecimiento ubicado sobre la ruta 54, en la zona del paraje Barker, unos cinco kilómetros al norte de la ruta 1.

Según explicó a la diaria la veterinaria Virginia Russi, referente del área de Sanidad Avícola de la División de Sanidad Animal del MGAP, el propietario del lugar es una persona “a la que le gustan las aves y tiene varias especies en esa zona”.

La detección de la gripe aviar se produjo “a partir de la notificación del propietario que advirtió la muerte de varias de sus aves”, explicó Russi, y añadió que el MGAP “activó el protocolo de contingencia luego de confirmar el caso”.

Russi comentó que, tras el llamado del propietario del establecimiento, “el servicio veterinario oficial del ente concurrió al lugar para determinar las causas de la mortalidad y tomó muestras que fueron analizadas”. “Las muestras finalmente dieron positivo a influenza aviar altamente patógena”, agregó la funcionaria.

El establecimiento afectado no corresponde a una explotación comercial. Se trata de un propietario particular que mantiene distintas especies de aves de traspatio. “Algunas de ellas permanecían sueltas y tenían acceso a un tajamar cercano, donde podían entrar en contacto con aves silvestres”, indicó Russi.

La veterinaria señaló que “esta interacción” entre aves domésticas y silvestres constituye una de las situaciones de riesgo para la introducción del virus. “Esto que le pasó a este vecino le puede pasar a cualquier otra persona que tenga esta interfaz estrecha entre silvestres y domésticos”, advirtió.

Tras la confirmación del caso, se activaron las medidas previstas en el plan de contingencia del MGAP para aislar el foco y determinar si existen otros puntos afectados.

Como parte del procedimiento, Russi manifestó que “los equipos sanitarios hicieron un rastreo en un radio de cinco kilómetros alrededor del lugar donde se detectó el virus, con el objetivo de establecer si se trata del foco primario y descartar la existencia de otros casos”.

Según informó la funcionaria, las recorridas se hicieron durante el fin de semana y este lunes, en las que “los equipos de trabajo del ministerio dejaron teléfonos y vías de notificación para que los propietarios de aves puedan comunicar rápidamente cualquier sospecha o episodio de mortalidad”.

“Lo que se hace es comunicar a la población que existe este virus en el país, porque esto les puede pasar a otras personas y tienen que avisar para atenderlo a tiempo”, explicó la veterinaria.

Sin afectación de la avicultura comercial

Desde el MGAP remarcaron que el caso “corresponde exclusivamente a aves de traspatio y no se trata de un establecimiento dedicado a la producción comercial”.

Russi aseguró que “no hubo afectación de aves destinadas al trabajo productivo ni de establecimientos comerciales de producción de huevos”.

Las autoridades mantienen la vigilancia en la zona y exhorta a los tenedores de aves a notificar ante cualquier mortalidad o sospecha sanitaria, especialmente cuando exista contacto o proximidad entre aves domésticas y aves silvestres.