Odriozola Guillot presenta en Montevideo guía que recorre la arquitectura moderna y contemporánea de Colonia

La publicación reúne 23 obras de distintas localidades del departamento y busca contribuir al conocimiento, valoración y preservación de un patrimonio arquitectónico que excede los circuitos tradicionales.

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El arquitecto coloniense Miguel Ángel Odriozola Guillot presentará este viernes 4 de setiembre en Montevideo el libro Guía 2: modernos y contemporáneos en la arquitectura del departamento de Colonia, una publicación que reúne 23 obras representativas de distintos períodos y localidades del territorio departamental.

La presentación será a las 14.00 en la sala del Consejo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de la República, en Bulevar Artigas 1031.

El nuevo trabajo continúa la experiencia iniciada en 2018 con la Guía de patrimonio arquitectónico y urbano del Barrio Histórico de Colonia del Sacramento. Aquella publicación llevó a Odriozola a profundizar en una modalidad que, además de servir como herramienta para estudiantes, docentes e investigadores, permite acercar la arquitectura a vecinos y visitantes.

En esta segunda guía, el recorte se amplía considerablemente. La publicación reúne ejemplos de arquitectura moderna y contemporánea ubicados tanto en ámbitos urbanos como rurales, mostrando que los procesos de transformación y experimentación arquitectónica atravesaron distintas zonas del departamento.

Entre las obras seleccionadas aparecen realizaciones vinculadas a arquitectos fundamentales de la arquitectura uruguaya, como Julio Vilamajó, Miguel Ángel Odriozola Odriozola, Miguel Ángel Otaegui, Leonel Oronoz y Arturo Bergamino, entre otros.

Cada edificio es presentado mediante una imagen representativa, fotografías de aspectos arquitectónicos destacados, textos descriptivos, fichas técnicas y documentación gráfica. También se incorporan planos, imágenes aéreas y documentación histórica cuando el material disponible lo permite.

El trabajo fue desarrollado a partir de una investigación que inicialmente contempló cerca de 50 obras. Finalmente, la selección se redujo a 23, de acuerdo con criterios editoriales y con la cantidad y calidad de documentación disponible sobre cada edificio. Algunos casos, sin embargo, requirieron un tratamiento particularmente extenso por la riqueza de sus antecedentes.

Uno de ellos es el hotel Mirador, obra vinculada a Julio Vilamajó, para la que fue posible incorporar planos originales, documentación procedente del archivo familiar de Odriozola y materiales del Instituto de Historia de la FADU.

Una arquitectura que busca ser descubierta

Uno de los objetivos centrales de la publicación es contribuir a que estas obras sean conocidas y valoradas como parte del patrimonio arquitectónico del departamento y del país.

La guía parte de una premisa que Odriozola ya había planteado durante la presentación del proyecto: “Si no se difunde, no se conoce; si no se conoce, no se valora, y si no se valora, no se cuida y entonces se pierde”.

En ese sentido, el libro no pretende únicamente funcionar como una referencia especializada. La intención es que pueda ser utilizado también por quienes recorren el departamento y buscan reconocer una arquitectura que, en muchos casos, permanece fuera de los circuitos turísticos y patrimoniales más conocidos.

La publicación es, además, bilingüe, con textos en español e inglés, lo que amplía sus posibilidades de circulación entre visitantes y lectores fuera del país.

La arquitecta Laura Alemán, autora del prólogo, destaca en uno de los textos que acompañan la publicación la diversidad de obras reunidas y las identifica como “una serie de piedras preciosas” que aparecen tanto dentro de las tramas urbanas como en otros ámbitos del territorio.

Por su parte, el crítico internacional de arquitectura Fredy Massad, radicado en Barcelona, señala que la selección contradice los lugares comunes con los que durante las últimas décadas se ha abordado la arquitectura iberoamericana y destaca la calidad de las obras construidas actualmente en Colonia, Uruguay e Iberoamérica.

También el arquitecto Gustavo Scheps, exdecano de la FADU, subraya el rigor de la selección y la documentación reunida. Para Scheps, la guía puede ser útil tanto para lectores especializados como para el público general, al tiempo que propone una forma de acercarse a los edificios desde su experiencia directa: recorrerlos, observarlos y comprenderlos en el territorio.

La elaboración de la publicación contó además con la colaboración académica del arquitecto Gerardo Martínez Peraza y con el trabajo editorial y de diseño de Lucas Cotze, a quienes se sumaron otras personas e instituciones que aportaron documentación y materiales.