No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La última etapa del proceso de apertura de fronteras está fijada para el 1º de noviembre, y atento a eso el Poder Ejecutivo emitió un nuevo decreto donde se detallan las condiciones que deberán cumplir todas las personas que quieran ingresar a Uruguay. Se autorizó el ingreso de los extranjeros que demuestren tener el esquema de vacunación completo dentro de los últimos nueve meses o que hayan pasado por la enfermedad en los últimos 90 días y lo puedan demostrar mediante un test PCR; además, como ya estaba habilitado, pueden ingresar todos los niños y adolescentes de menos de 18 años sin condiciones.

Se mantiene la obligación de presentar un test PCR negativo realizado no más de 72 horas antes del inicio del viaje en un laboratorio habilitado y se recuerda que se deberá presentar previo al embarque en el país de origen. Una de las novedades a partir de noviembre es que los turistas ya no deberán hacer cuarentena mientras esperan para realizarse un segundo PCR a los siete días del primero. Además, tal como hasta ahora, niños y niñas de menos de seis años no deben presentar resultados de análisis.

“En atención a la actual situación sanitaria, se entiende que no resulta necesario que las personas debidamente inmunizadas contra el virus SARS CoV-2 y los menores de edad que ingresen al país cumplan con las medidas de aislamiento social preventivo obligatorio”, detalla el decreto de Presidencia.

Otra de las novedades que trae el nuevo decreto es un cambio en el formulario que deben completar previo al embarque. De esta forma, se elimina la posibilidad de presentarlo en formato papel, porque sólo se aceptará la información electrónica. El formulario, que se deberá completar por medios electrónicos en forma previa al ingreso al país, dentro de las 48 horas previas al embarque, tendrá carácter de declaración jurada.

La declaración jurada de ingreso a Uruguay para extranjeros pide los datos personales y de contacto, información del viaje, datos sobre la estadía en Uruguay, e información sanitaria como los certificados de vacunación y de PCR, y la cobertura de salud que tendrá en el país.

Días atrás el ministro de Turismo, Tabaré Viera, dijo que se estaba ultimando los detalles para que en el formulario también pudieran marcar si deseaban vacunarse con la dosis de refuerzo durante su estancia en Uruguay y aseguró que están dando los últimos pasos para que los adolescentes de entre 12 y 18 que no tengan habilitadas las vacunas en su país se las puedan dar en Uruguay.

Por otra parte, funcionarios de Aduanas habían puesto en duda en los últimos días que tuvieran el personal suficiente para llevar adelante los controles necesarios a partir de noviembre. Este jueves la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) emitió un comunicado en respuesta en el que “expresa enfáticamente que cuenta con los recursos humanos y físicos para realizar todos los controles asignados por ley”

En el comunicado, la DNA afirma que ha “dispuesto distintas medidas de organización para el mejor aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales. Se reforzarán las tareas operativas y de control con personal de las oficinas administrativas de las aduanas de todo el país” y, “para casos puntuales y con el fin de fortalecer el control en los pasos de frontera, se destinarán funcionarios del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera para que se sumen a la tarea”.