No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La píldora molnupiravir, el antiviral desarrollado por el laboratorio alemán Merck en conjunto con Ridgeback Biotherapeutics, fue autorizada este jueves para su uso en pacientes con covid-19 en Reino Unido.

Se trata del primer medicamento oral contra el coronavirus que recibe una autorización, en este caso de la Agencia Reguladora de Medicamentos de Reino Unido (MHRA). En declaraciones recogidas por la BBC, el ministro de Salud británico, Sajid Javid, sostuvo que el tratamiento será “revolucionario” para las personas inmunodeprimidas y quienes son más vulnerables a esta enfermedad.

La autorización de la MHRA rige para utilizar el fármaco con personas infectadas que presentan síntomas leves a moderados y que tienen por lo menos un factor de riesgo asociado a los casos de mayor gravedad del SARS-CoV-2, como pueden ser la obesidad, la edad avanzada, la diabetes o la insuficiencia cardíaca.

El antiviral oral será administrado de forma gratuita para los pacientes, y el tratamiento completo tiene un costo cercano a los 700 dólares por paciente.

Mientras recibe la autorización británica, Merck también está esperando que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) resuelva la aprobación del fármaco para usar en ese país. De hecho, la farmacéutica ya alcanzó un preacuerdo con el gobierno estadounidense por una compra de valor de 1.200 millones de dólares, pendiente de la aprobación de la FDA.

Es que el antiviral desarrollado por Merck no está destinado a prevenir el contagio de Covid-19, sino a tratar a las personas adultas que ya están cursando la enfermedad, para evitar que su situación empeore. Cuando anunció los primeros resultados en ensayos clínicos, el laboratorio explicó que para probar su funcionamiento se llevó a cabo un estudio que se detuvo en el punto intermedio, porque el medicamento estaba funcionando muy bien en más de 700 pacientes asignados al azar que no se habían vacunado. Según el análisis de la compañía, el molnupiravir logró reducir 50% el riesgo de hospitalización y el de muerte. Según el comunicado publicado por Merck, hasta el día 29 sólo 7,3% de los pacientes a quienes les fue administrado fueron hospitalizados o murieron después de haber consumido el fármaco, en comparación con 14,1% de los pacientes que habían sido tratados con un placebo. De hecho, en la práctica ese 7,3% fue sólo de internaciones, ya que no hubo muertes entre los pacientes que tomaron la píldora.

Funcionamiento

El medicamento funciona atacando la enzima que utiliza el virus para reproducirse, introduciendo errores a su código genético y reduciendo la capacidad de reproducción del virus.

Durante su tratamiento, el paciente debe tomar cuatro píldoras de 200 miligramos por día durante un período de cinco días.

En un comunicado publicado a principios de octubre, Merck indicó que venderá el tratamiento de forma escalonada dependiendo de cada región, teniendo en cuenta la capacidad relativa de los países para financiar su respuesta sanitaria a la pandemia según los datos que proporciona el Banco Mundial.

Merck es la primera farmacéutica que recibe autorización para un tratamiento oral contra el coronavirus, pero no es la única que lo está desarrollando. De hecho, Pfizer y Roche están trabajando en fármacos de funcionamiento similar.