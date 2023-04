Cecilia de la Paz fue conductora de televisión cuando tenía 18 años, “hace tres vidas”, apunta, justo cuando estaba transitando su formación como maestra: “Los niños me recibían con afecto porque a ellos les llamaba la atención la televisión, en realidad. Entonces, desde muy tempranas etapas en mi carrera me empecé a preguntar qué es lo que hace que los niños tengan un interés particular, y eso fue creciendo”. Dice que en las investigaciones en las que participó desde ese momento avalan esta sensación “con cifras y una proyección más macro de lo que son las relaciones entre los resultados académicos y la calidad de los vínculos, la generación de equidad, la importancia del bienestar, de cuál es el ambiente en clase y en tu barrio y en tu casa. Cuáles son los logros personales que el aprendizaje te puede impulsar a dar, qué es lo que perdura. Aquella integración hoy se llama tecnología educativa, tiene un montón de nombres, pero en aquel momento lo que era incipiente para mí es que hay algo en el vínculo y en el medio que termina generando una experiencia con un impacto muy distinto en aquel que aprende. Nunca sabés qué movimiento generás. Y eso no se lo olvidan nunca más. Cuántas veces asumimos que otro tiene lo que para nosotros es un cotidiano”, señala.

Todo empezó para ella cuando trabajaba para un programa de recaudación de fondos para Unicef y en Tacuarembó se le acercó un niño, Nicolás, para regalarle una foto abrazado a su maestra. “Encuentro una riqueza humana fuera de serie que se contrapone con una pobreza de acceso a herramientas fundamentales. Yo me formé como maestra en Montevideo, pero hacía prácticas en la periferia, y encontraba niños que no tienen ambientes tan armoniosos como tiene el niño del campo, pero por ahí si tienen otras oportunidades que, muchas veces, no pueden aprovechar. Trabajar con las escuelas rurales para mí siempre fue una gran satisfacción, por los niños, por los maestros y por la comunidad en general, que no tiene las mismas posibilidades que alguien que está en un entorno urbano, y las posibilidades de transformación son muy grandes”.