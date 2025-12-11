“Ahora es oficial”, “Made in Italy, certificado por Unesco”, “Todo el mundo ama los spaghetti” y “Unesco, bienvenida a la mesa” fueron algunas de las expresiones con las que el reconocido chef Massimo Bottura celebró en redes la noticia de que el Comité del Patrimonio Inmaterial de la Unesco inscribió este miércoles a la cocina italiana en su Lista Representativa, destacando que esta práctica se consolidó como “un modelo de identidad sociocultural” y un legado emocional que trasciende las fronteras del país. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, a través de un mensaje grabado, calificó la decisión como “un reconocimiento histórico que honra al pueblo italiano, que celebra nuestra identidad y que da a conocer nuestro estilo de vida”.

El nombramiento fue anunciado el miércoles durante la vigésima sesión del organismo internacional en Nueva Delhi, donde se valoró la cocina de Italia como un “sistema unificador que transforma el tiempo compartido en la mesa en una herramienta para expresar sentimientos, construir diálogos o compartir ideas”.

Según el expediente presentado por Roma, esta tradición supo revalorizar sus orígenes de cocina pobre, caracterizada históricamente por las recetas de aprovechamiento y la sostenibilidad. El documento subraya que la gastronomía italiana hizo posible a un patrimonio sentimental, o, en otras palabras, una “cocina de los afectos”, que une a generaciones, incluso a quienes integran la diáspora. “La práctica se basa en el respeto mutuo entre quienes la realizan. Este elemento ha sido influenciado —y aún lo es— por personas de diferentes culturas, cada una de las cuales ha contribuido a enriquecerla mediante un método de preparación diferente”, señala la propuesta aprobada.

Naciones Unidas reconoció además la diversidad regional del país, dentro de un repertorio que abarca los risotti del norte, el prosciutto de Emilia Romagna, las carnes y las pastas rellenas.

Vale recordar que Italia ya contaba con inscripciones específicas concernientes a lo gastronómico: el arte de los pizzeros napolitanos fue denominado Patrimonio Inmaterial en 2017 y a su vez los conocimientos de búsqueda y extracción de trufas logró ese reconocimiento en 2021.

Playas accesibles

Esta semana se realizó la apertura de la temporada de playas accesibles, tomando como referencia la Playa del Cerro, que durante el verano contará con estacionamientos preferenciales, rampas, cambiadores, baños y préstamo de sillas anfibias. Además, se anunció que estos meses habrá actividades recreativas y deportivas inclusivas también en las playas Malvín, Pocitos y Ramírez.

El servicio de guardavidas funcionará entre las 8.00 y las 20.00, y existe un convenio firmado con Prefectura para fortalecer la seguridad en toda la costa montevideana durante la temporada estival.

Feria de ilustración y artes

El 13 y 14 de diciembre, de 14.00 a 20.00 en Flex (Colonia 2235, ex Sinergia Design), funcionará la quinta edición de Artist Alley Uruguay, un evento que nació en 2016 en Casa Inju. En este festival de ilustración y artes afines se presentarán 150 artistas de dibujo, tatuaje, historieta, escultura y pintura. Habrá un paseo gastronómico, charlas y talleres con entrada libre.

Costura para mascotas

Rosario Bianchi Nolla, licenciada en Diseño de Moda y profesora de diseño textil en UTU, comanda desde 2013 El Taller de Ro, donde, con distinta asiduidad, para llevar adelante proyectos específicos de prendas, se van acercando sus alumnos. Pero este sábado, por primera vez, propone un “Taller al rescate”, que de 10.00 a 16.00 desarrollará en el espacio de la plaza Juan Ramón Gómez (Durazno y Minas). Se trata de una jornada voluntaria de armado y recaudación de materiales para la confección de cuchas, mantas y capas para perros, que luego serán donadas al refugio PGA. En el contenedor ubicado en la plaza, Bianchi desplegará estaciones de corte y armado y cuantas máquinas de coser pueda acercar. La recaudación de materiales se puede hacer con anterioridad en Casa de Abajo café (Encina 1663 esquina Minas). Tanto quienes quieran sumarse activamente o aportando insumos deben registrarse mediante un formulario.

Cuatro días del Centro

El jueves 11, viernes 12, jueves 18 y viernes 19 de diciembre, Paseo Centro celebra una nueva edición del Día del Centro en el Centro, Cordón y Ciudad Vieja. Habrá descuentos en locales adheridos y estacionamiento gratuito durante tres horas, que se cuentan a partir del comienzo del ticket. Se puede consultar más información y comercios adheridos en la web de Paseo Centro.

Festival solidario

Un evento comunitario se realizará el domingo 14 de diciembre, desde las 16.00 en la plaza Medellín (Carlos Gardel y Zelmar Michelini), para celebrar los 15 años de Brazo Solidario (@brazosolidario), una ONG que acompaña a más de 250 infancias y adolescencias en cinco centros de Montevideo, Canelones y San José.

El Festi Solidario contará con bandas en vivo, propuestas gastronómicas a precios accesibles y un espacio de cuidados para las infancias. La actividad es abierta y gratuita, y busca también recaudar fondos para sostener iniciativas educativas y recreativas durante el año. Cierra DJ Paola Dalto a las 21.15.