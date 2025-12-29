Entre enero y noviembre de este año, el “turismo receptivo” registró un total de 3.207.536 visitantes que ingresaron al país y desembolsaron aproximadamente 1.784 millones de dólares, según datos relevados por el Departamento de Investigación y Estadísticas del Ministerio de Turismo (Mintur).

Argentina y Brasil fueron los principales mercados emisores. Desde la otra orilla del Río de la Plata hubo un total de 2.160.792 ingresos —el origen más numeroso— y unos 1.034 millones de dólares de gasto, mientras que los turistas brasileños fueron 432.200 y realizaron un gasto aproximado de 296 millones de dólares durante su estadía en Uruguay.

También se destacó la llegada de turistas provenientes de Chile, con 80.760 ingresos, y de Paraguay, con 71.190, según los datos publicados por el Mintur. Otros países relevantes en términos de emisiones de turistas fueron Colombia, con 37.287 arribos; Norteamérica, con un total de 109.216 ingresos; y Europa, que sumó 174.857 personas. Otras nacionalidades registraron en conjunto 141.234 ingresos al país.

El podio de destinos más visitados lo ocupan Montevideo, Punta del Este y Colonia. Por otro lado, el litoral termal aparece en cuarto lugar, seguido por la Costa de Oro y la costa de Rocha, y Piriápolis cierra la lista de los más visitados.

Frente al inicio de una nueva temporada estival, un reciente informe de Ceres proyectó que podría ser la segunda mejor en términos de visitantes y el año que viene la cifra podría ascender hasta unas 3.405.000 personas; de las cuales 1.424.000 llegarían entre este mes y febrero de 2026.

Ingresos el fin de semana previo a Año Nuevo: 102.229 personas

Por otro lado, la Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior (MI) informó que entre el viernes 26 y el domingo 28 de diciembre —el fin de semana previo a Año Nuevo— unas 102.229 personas ingresaron a Uruguay, de las cuales 56.807 eran argentinos, 18.927 coterráneos, 13.968 brasileños, 2.554 estadounidenses y 2.481 paraguayos.

La mayor parte de los ingresos se registró por el punto de control ubicado en Fray Bentos, donde la cifra superó las 25.000 personas. Completan el podio los pasos fronterizos de Colonia, con 21.889 personas, y Paysandú, con 16.671. Si bien no alcanzaron las 10.000 personas, puntos como el Aeropuerto Internacional de Carrasco, Salto, Chuy, el Puerto de Montevideo, Punta del Este y Río Branco también tuvieron miles de ingresos, en ese orden.

En lo que respecta a los egresos, fueron 62.537 las personas que abandonaron el país. Lo hicieron principalmente vía Colonia, con 10.484 registros; por Paysandú, con 9.845; y a través del Aeropuerto Internacional de Carrasco, con 9.437.